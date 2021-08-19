Тіло виявили в гуртожитку Національного транспортного університету, що на вулиці Михайла Бойчука. Про це пишуть ЗМІ, посилаючись на власні джерела.
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Що відомо про загиблого
- Чоловік 1982 року народження був підполковником поліції.
- Згідно з декларацією на Youcontrol, Горошко обіймав посаду заступника начальника відділу Департаменту превентивної діяльності Нацполіції.
- Також він жив на першому поверсі цього гуртожитку.
Гуртожиток, де жив поліцейський / Фото Obozrevatel
Ймовірно, це було самогубство
За попередньою інформацією, чоловік вкоротив собі віку. Припускають, що він вистрілив собі в голову з карабіна. Перед смертю поліцейський нібито подзвонив матері.
На місці працюють правоохоронці / Фото Obozrevatel
Знайшли передсмертну записку
На місці смерті підполковника буцімто знайшли записку. Там були слова "вибачте мене".
До гуртожитку прибули начальник та слідчо-оперативна група Печерського району Києва. Обставини з'ясовують.
Гуртожиток, де сталась трагедія / Фото Obozrevatel