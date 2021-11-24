Суд поддержал принципиальную позицию ювенальных прокуроров Белоцерковской окружной прокуратуры и назначил преступнику строжайшее наказание, предусмотренное санкцией статьи.

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Изувер поиздевался над девочкой на глазах у брата

Трагедия произошла еще в августе 2018 года в одном из сел Белоцерковщины. Мужчина пришел в гости к своей знакомой и, увидев, что ее нет дома, а дети – без присмотра взрослых, решил воплотить в жизнь ужасное преступление.

Он отнес 8-летнюю девочку на огород и там изнасиловал. Все это видел 5-летний брат потерпевшей. На суде злоумышленник так и не признал свои вины, однако прокурор смог полностью доказать ее.

Скандал из-за изнасилования 7-классницы на Днепропетровщине: подобная история

В Днепропетровской области расследуют резонасное дело об изнасиловании 13-летней семиклассницы в школе-интернате. В совершении преступления подозревается 56-летний педагог. Бабушка потерпевшей утверждает, что мужчина заклеил ребенку рот скотчем и воспользовался ее беспомощностью в спальне общежития.