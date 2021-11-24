Суд підтримав принципову позицію ювенальних прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури і призначив злочинцю найсуворіше покарання, яке передбачалося санкцією статті.
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Нелюд познущався над дівчинкою на очах у брата
Трагедія трапилася ще у серпні 2018 року в одному із сіл Білоцерківщини. Чоловік прийшов у гостій до своєї знайомої і, побачивши, що її нема вдома, а діти – без нагляду дорослих, вирішив втілити в життя жахливий злочин.
Він відніс 8-річну дівчинку на город і там зґвалтував. Все це бачив 5-річний брат потерпілої. На суді зловмисник так і не визнав свої провини, однак прокурор зміг повністю довести її.
Скандал через зґвалтування 7-класниці на Дніпропетровщині: подібна історія
На Дніпропетровщині розслідують резонасну справу щодо зґвалтування 13-річної семикласниці у школі-інтернаті. В скоєнні злочину підозрюють 56-річного педагога. Бабуся потерпілої стверджує, що чоловік заклеїв дитині рота скотчем і скористався її безпорадністю у спальні гуртожитку.