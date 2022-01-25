Во время распития спиртных напитков злоумышленник до смерти забил товарища палкой по голове. После этого, чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег дом вместе с телом жертвы.

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Все тайное становится явным

Сообщение в милицию поступило от местной жительницы, которая стала свидетелем пожара на улице Путевой и нашла обгоревшее тело погибшего.

Полицейские немедленно отправились на место вызова и сразу же установили личность погибшего.

Им оказался 48-летний хозяин дома.

Впрочем, выяснилось, что жизни его лишил вовсе не пожар: на голове пострадавшего следователи обнаружили многочисленные травмы.

Подозреваемым оказался 45-летний местный житель / Фото полиции Киевской области

Тело жертвы мужчина поджег в одной из комнат дома / Фото полиции Киевской области

Посиделки закончилась трагедией

Впоследствии правоохранители установили, что бытовой конфликт возник во время пьянки, которую устроил погибший, подозреваемый в убийстве и его спутница.

В какой-то момент злоумышленник приревновал женщину к товарищу и совершил над ним кровавую расправу. Поняв, что забил мужчину до смерти, подозреваемый перетащил труп в другую комнату и поджег.

Свидетелем пожара стала местная жительница, которая и вызвала полицию / Фото полиции Киевской области

Впереди – годы тюрьмы

Сейчас задержанному уже объявили о подозрении в умышленном убийстве, а также в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Если его вину докажут, мужчину могут упечь за решетку на 3 – 15 лет. Пока он находится под круглосуточным домашним арестом и носит электронный браслет.

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