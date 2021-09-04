Инцидент произошел еще больше года назад, но огласку получил лишь сейчас на фоне неудачной шутки представителя президента Украины Сергея Никифорова с монументом Вашингтона.
Также интересно Пьяный экс-советник министра на улице предлагал интим полицейскому
Детали инцидента
Видео из центра Киева остались у девушки в выбранных рассказах в инстаграме. На кадрах видно, как блогерша приседает на фоне монумента Независимости, имитируя порно, где памятник "исполняет" роль пениса.
В телеграм-канале не указывают имени автора, а ее имя на видео обрезали. Автор заметки, как и комментаторы, сравнивает поступок девушки с фото Никифорова в Вашингтоне.
Шутка Сергея Никифорова в Вашингтоне: коротко о главном
- Во время визита Владимира Зеленского в США, его пресс-секретарь Сергей Никифоров, который был членом делегации, решил сфотографироваться на фоне памятника Вашингтона.
- На одной из опубликованных фотографий спикер президента с высунутым языком будто пальцами держит монумент в честь первого президента США.
- Пользователи соцсетей не оценили шутки Никифорова и раскритиковали его, ведь тот "представляет Украину в США".