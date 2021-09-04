Инцидент произошел еще больше года назад, но огласку получил лишь сейчас на фоне неудачной шутки представителя президента Украины Сергея Никифорова с монументом Вашингтона.

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Детали инцидента

Видео из центра Киева остались у девушки в выбранных рассказах в инстаграме. На кадрах видно, как блогерша приседает на фоне монумента Независимости, имитируя порно, где памятник "исполняет" роль пениса.

В телеграм-канале не указывают имени автора, а ее имя на видео обрезали. Автор заметки, как и комментаторы, сравнивает поступок девушки с фото Никифорова в Вашингтоне.

Шутка Сергея Никифорова в Вашингтоне: коротко о главном