Інцидент трапився ще понад рік тому, але розголосу набув лише зараз на фоні невдалого жарту речника президента України Сергія Никифорова з монументом Вашингтона.

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Деталі інциденту

Відео з центру Києва залишилися у дівчини у вибраних розповідях в інстаграмі. На кадрах видно, як блогерка присідає на фоні монументу Незалежності, імітуючи порно, де пам'ятник "виконує" роль пеніса.

У телеграм-каналі не вказують імені авторки, а її нік на відео обрізали. Автор допису, як і коментатори, порівнює вчинок дівчини з фото Никифорова у Вашингтоні.

Жарт Сергія Никифорова у Вашингтоні: коротко про головне