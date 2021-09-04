Інцидент трапився ще понад рік тому, але розголосу набув лише зараз на фоні невдалого жарту речника президента України Сергія Никифорова з монументом Вашингтона.
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Деталі інциденту
Відео з центру Києва залишилися у дівчини у вибраних розповідях в інстаграмі. На кадрах видно, як блогерка присідає на фоні монументу Незалежності, імітуючи порно, де пам'ятник "виконує" роль пеніса.
У телеграм-каналі не вказують імені авторки, а її нік на відео обрізали. Автор допису, як і коментатори, порівнює вчинок дівчини з фото Никифорова у Вашингтоні.
Жарт Сергія Никифорова у Вашингтоні: коротко про головне
- Під час візиту Володимира Зеленського до США, його прессекретар Сергій Никифоров, який був членом делегації, вирішив сфотографуватися на фоні монумента Вашингтона.
- На одній з опублікованих світлин речник президента з висунутим язиком ніби пальцями тримає монумент на честь першого президента США.
- Користувачі соцмереж не оцінили жарту Никифорова і розкритикували його, адже той "представляє Україну в США".