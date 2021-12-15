Согласно постановлению суда, выложенного в Единый реестр судебных решений, инцидент произошел 20 ноября 2020 года неподалеку от станции электрички "Караваевы дачи". Накануне трагедии мужчина встретил свою знакомую, которая пригласила его к себе домой.

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В квартире женщины пара занималась сексом, однако любовные страсти со временем закончились смертью женщины.

Искренне раскаялся и сотрудничал со следствием

Злоумышленник в какой-то момент предложил знакомой анальный секс.

Во время него он держал руки женщины, закрыл ей рот и нос ладонью.

После окончания гость ушел на кухню. Когда он вернулся, увидел, что знакомая не дышит.

Мужчина не убежал, а вызвал скорую и полицию. Однако спасти знакомую не удалось.

Подозреваемый рассказывал правоохранителям, что не желал смерти потерпевшей. При рассмотрении дела в суде он отметил, что искренне покаялся в совершенном.

Суд признал горе-любовника виновным, а его поступок – заслуживающим лишения свободы. Впрочем, фигурант дела имеет опеку над пожилой матерью, которая не может двигаться. Кроме того, он никогда не привлекался к уголовной ответственности и обладал хорошими характеристиками. Из-за этих факторов приговор в размере 5 лет тюрьмы служители Фемиды заменили на условный срок.