Как утверждают свидетели инцидента, убийство произошло на 7 этаже многоэтажки. Местного жителя зарезали прямо в подъезде.

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По факту умышленного убийства правоохранители открыли соответствующее уголовное производство.

Собака привела кинологов в парк Партизанской славы



Полицейские расследуют убийство на Харьковском массиве / Фото Дарница Live"

Окровавленное тело мужчины нашли в одном из подъездов в доме по улице Тростянецкая, 12.

Эксперты выяснили, что злоумышленник напал на местного жителя и нанес ему многочисленные ранения ножом в живот и шею.

На место происшествия прибыли медики скорой, патрульные, кинологи и следователи. Впрочем, врачи уже ничего не могли поделать, кроме как констатировать смерть 43-летнего киевлянина.

Свидетели инцидента говорят, что видели мужчину, который с руками в крови выбегал из подъезда.

Известно, что полицейская собака привела кинологов в парк.



Убийство произошло на Тростянецкой, 12 / Фото "Дарниця Live"

На месте происшествия следователи составили ориентировку на вероятного убийцу, но неизвестно, смогли ли инспекторы отыскать подозреваемого. В полиции Киева инцидент пока никак не прокомментировали.

Если злоумышленника найдут и докажут его вину в суде, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.