На месте происшествия работали патрульные и следователи. Смерть мужчины констатировали работники больницы, возле которой произошло самоубийство.

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Никаких комментариев инцидента журналистам медики не предоставили.

Пришел в больницу с дорожной сумкой

Полицейские расследуют самоубийство на территории больницы / Фото Magnolia TV

Как говорят полицейские, самоубийство совершил мужчина, которому было с виду от 45 до 50 лет.

По предварительным данным, мужчина пришел в больницу с сумкой с вещами. Зачем он это сделал, неизвестно.

Через некоторое время после появления мужчины на крыльце раздался выстрел. Он оказался смертельным.

Мужчина погиб мгновенно / Фото Magnolia TV

Стрелял погибший из огнестрельного оружия. Откуда оно у него взялось, неизвестно.

Полицейские, которые работали на месте происшествия, пытаются установить все обстоятельства инцидента, а также установить личность погибшего. По факту самоубийства было открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве с соответствующей отметкой.