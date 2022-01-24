На місці події працювали патрульні та слідчі. Смерть чоловіка констатували працівники лікарні, біля якої й сталося самогубство.

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Жодних коментарів інциденту журналістам медики не надали.

Прийшов до лікарні з дорожньою сумкою



Поліцейські розслідують самогубство на території лікарні / Фото Magnolia TV

Як кажуть поліцейські, самогубство скоїв чоловік, якому було на вигляд від 45 до 50 років.

За попередніми даними, чоловік прийшов до лікарні з сумкою з речами. Навіщо він це зробив, невідомо.

Через якийсь час після появи чоловіка на ґанку пролунав постріл. Він виявився смертельним.



Чоловік загинув миттєво / Фото Magnolia TV

Стріляв загиблий з вогнепальної зброї. Звідки вона у нього взялася, невідомо.

Поліцейські, які працювали на місці події, намагаються встановити всі обставини інциденту, а також з'ясувати особу загиблого. За фактом самогубства відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з відповідною позначкою.