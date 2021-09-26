Инцидент произошел на улице Киева в ночь с 25 на 26 сентября. Об этом сообщили очевидцы в сети.
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Вырубил Денчика с одного удара,
– говорят очевидцы на видео.
Заметно, что на тротуаре лежит парень без сознания. Он очень похож на уличного певца Денчика. Настоящее имя парня – Денис Опара.
На видео слышны разговоры, что парню вызвали скорую помощь.
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Кстати, в марте 2021 года неизвестные уже угрожали певцу, ведь он пел на улице песни российского рэпера Моргенштерна. Тогда неизвестные назвались праворадикалами и заявили, что музыканту нельзя петь эти песни. Они сказали, что это "вырождает нацию, а сам Моргенштерн – москаль". Впоследствии заставили парня поклясться, что этого больше не повторится и надавали тумаков.
Что известно о пострадавшем Денчике
- Певец Денчик известен в тиктоке и инстаграме. Он поет песни преимущественно на улице.
- Сам парень родом из Харькова. Там он также выступал на улицах и возле метро.
- Впоследствии он переехал в Киев, где с ним и случился досадный инцидент. Сейчас о его состоянии ничего не известно.