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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

LG планує виробляти смартфон у вигляді ручки: фото

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Нова розробка LG
Нова розробка LG / gizchina.com

Компанія LG запатентувала дуже цікавий пристрій – це має бути смартфон у вигляді звичайної ручки. Він оснащений відразу двома екранами, а функції, як обіцяють розробники, не будуть поступатися звичайним смартфонам.

Про це повідомляє gizchina.com.

Зокрема, смартфон-ручка LG отримає невеликий дисплей для відображення повідомлень і швидкого доступу до опцій. А інший екран буде більшим, він буде висувається з корпусу. За його допомогою можна писати повідомлення, дивитися відео, шукати інформацію в браузері тощо.

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Окрім того, смартфон матиме компас, гіроскоп, камеру і навіть сканер відбитків пальців. І звичайно ж ґаджет буде виконувати функцію ручки, тобто нею можна буде писати в цифровому вигляді на відповідному пристрої.Розробка LG

Як буде працювати ручка-смартфон від LG

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Розробка від LG

Пристій матиме 2 екрани

Теги: Техно Розробки LG Смартфони
Джерело: 24 Канал
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