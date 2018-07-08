LG планує виробляти смартфон у вигляді ручки: фото

Компанія LG запатентувала дуже цікавий пристрій – це має бути смартфон у вигляді звичайної ручки. Він оснащений відразу двома екранами, а функції, як обіцяють розробники, не будуть поступатися звичайним смартфонам.

Про це повідомляє gizchina.com.

Зокрема, смартфон-ручка LG отримає невеликий дисплей для відображення повідомлень і швидкого доступу до опцій. А інший екран буде більшим, він буде висувається з корпусу. За його допомогою можна писати повідомлення, дивитися відео, шукати інформацію в браузері тощо.

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Окрім того, смартфон матиме компас, гіроскоп, камеру і навіть сканер відбитків пальців. І звичайно ж ґаджет буде виконувати функцію ручки, тобто нею можна буде писати в цифровому вигляді на відповідному пристрої.

Як буде працювати ручка-смартфон від LG

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Пристій матиме 2 екрани