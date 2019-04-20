Чим запам'яталася кінопремія Золота Дзиґа-2019: яскраві фото та відео

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Кращих кіномитців нагородили національною кінопремією "Золота Дзиґа". Церемонія вручення українського "Оскару" відбулася вже втретє. Хто отримав нагороди та як пройшло вручення – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Стартувала церемонія з акту солідарності з політв'язнем та режисером Олегом Сенцовим, який вже майже п'ять років незаконно перебуває за ґратами у Росії. 

Повний список переможців кінопремії "Золота Дзиґа" – читайте у матеріалі LifeStyle 24

Почесний гість церемонії директор Європейської кіноакадемії Маріон Дьорінг висловила підтримку колезі по цеху.

Я хочу, щоб ви на хвилину задумались, що ви зробили за ці п'ять років. Ви мали можливість створювати свої фільми, ви мали можливість любити, жити, спостерігати за тим, як ростуть ваші діти й робити багато того, що він ці п'ять років робити не міг. Від імені Європейської кіноакадемії ми не зупинимось у його підтримці поки його не звільнять,
– сказав директор Європейської кіноакадемії Маріон Дьорінг.

Цього року статуетки роздавали у 20 номінаціях. Найбільше номінацій, а саме 12 штук, мали фільми "Брама" та "Дике поле". Вони ж і зібрали врожай статуеток.

Дивіться трейлер до фільму "Брама":

"Золоту Дзиґу" за кращий грим отримала Катерина Струкова. У фільмі "Брама" вона перетворила актрису Ірму Вітовську у 80-річну бабцю. За її словами, робота була дійсно кропітка, адже на перевтілення щодня йшли години.

Сергій Лозниця за фільм "Донбас" зібрав чи не головні нагороди – Кращий сценарист та кращий режисер. Титул найкращого фільму 2018 року також дістався фільму "Донбас". 

Дивіться трейлер до фільму "Донбас":

Цього року кіноакадемія отримала на розгляд майже 100 повнометражних і короткометражних фільмів. І це рекордна кількість. В Україні з'явилося не тільки наше кіно, а й справжня конкурентна боротьба за статуетки.

Дивіться фото з червоної доріжки Національної кінопремії "Золота Дзиґа":

Що відомо про кінопремію "Золота Дзиґа"? Це чи не наймолодша премія в Європі. Бо й саму українську кіноакадемію створили три роки тому. І церемонія вручення нагород відбувається тільки третій рік поспіль. Бо ще якихось 5-6 років тому не було б кого нагороджувати. Кіно в Україні майже не знімали. Та буквально за останні чотири роки стався шалений прогрес. 

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Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: Кіно Новини LifeStyle LifeStyle Новини України
Джерело: 24 канал
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