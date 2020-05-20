Нікіта Добринін і Даша Квіткова одружилися: перші фото

Відомий український телеведучий Нікіта Добринін та його обраниця з шоу "Холостяк" Даша Квіткова – одружилися. Сьогодні, 20 травня, закохана пара офіційно зареєструвала шлюб у київському РАЦСі.

На церемонію розсписки молодят прийшли найближчі родичі та друзі. 21-річна наречена обрала коротку мінісукню білого кольору від бренду Tina Valerdi та босоніжки. Образ доповнила розпущеним хвилястим волоссям. Даша також мала мінімалістичний букет білих та рожевих піонів, повідомляє 24 канал.

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32-річний наречений постав у сірому костюмі в клітинку. Замість офіційного аутфіту, Нікіта обрав класичну білу футболку та білі кросівки.

"Як сказала моя молодша сестра: прийшла в чорному, а вийшла в білому. Тепер ми офіційно сім'я", – підписала фотографію Даша.

Даша Квіткова взяла прізвище чоловіка Нікіти Добриніна, однак відомо, що Добринін – це псевдонім телеведучого.

Як повідомила Даша Квіткова виданню "Сегодня. Lifestyle", сьогоднішнє святкування буде скромним. Поки всі заклади ще всередині зачинені та працюють лише на літніх терасах, вони вирішили просто випити кави. Після святкування новоспечене подружжя поїде до батьків Даші, позаяк батьки Нікіти живуть далеко та ласуватимуть "київським" тортом.

На церемонію до закоханих завітав український плавець, головний герой 7 сезону шоу "Холостяк" Дмитро Черкасов зі своєю дружиною Олександрою.

Коли відбудеться весілля Нікіти Добриніна і Дарії Квіткової?

Довгоочікуване весілля пари повинно було відбутися 23 травня 2020 року, втім, через пандемію коронавірусу закохані вирішили його перенести на декілька місяців вперед, аби не наражати родичів на небезпеку. Попередньо відомо, що весільна церемонія відбудеться 12 серпня.

Раніше закохані планували провести весілля 2 вересня, але після переговорів з весільними організаторами зрозуміли, що свято може відбутися швидше.

Коли продовжили карантин до 11 травня, ми зрозуміли, що весілля потрібно переносити. Ми не хотіли, щоб гості побули 5 хвилин і пішли в масках. Тому вирішили шукати якусь іншу дату і ще тижнів 2-3 не розуміли, який це буде день. Коли дізналися, що всі підрядники вільні, повинні відновити авіасполучення, зрозуміли, що 12 серпня – це воно,

– зазначила Даша.

На весілля Даші Квітковій шиють 2 сукні – для урочистої церемонії і для танців. Дівчина зізнавалась, що одразу ж після освідчення їй написали близько двадцяти весільних салонів, які "готові надати, подарувати або пошити її плаття мрії".

Що відомо про стосунки Даші Квіткової та Нікіти Добриніна?

Нікіта Добринін став головним героєм романтичного шоу "Холостяк" 9 сезон. У фіналі Нікіта обрав Дашу Квіткову, вручивши їй обручку та зізнався, що закоханий в неї. Після завершення шоу, пара ретельно приховувала стосунки. Вони їздили у різних літаках, зустрічалися пізно ввечері та навіть заходили в будинок в різний час. Вже після 3 місяців зустрічання пара переїхала жити разом в квартиру Нікіти.

Пара часто подорожувала та публікувала романтичні фотографії. Взимку закохані відправилися на острів Балі, де відбулась неочікувана пропозиція руки та серця від телеведучого. Це вперше за історію існування українського реаліті-шоу "Холостяк" герой одружився з обраницею, яку обрав у фіналу проєкту.

Втім, Даша та Нікіта неодноразово зазначали, що все одно були б разом, навіть, якби не брали участі в шоу "Холостяк", адже їх поєднують дуже багато спільних знайомих, тож вони неодмінно б познайомилися.