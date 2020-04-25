Фільми про Чорнобиль: від перших днів катастрофи до сьогодні

Чорнобильська трагедія 26 квітня 1986 року назавжди увійшла в світову історію. Трагізм ситуації і кожного з людей, які постраждали внаслідок радіації, став основою для чималої кількості фільмів. Мова йде про документальні, де автори намагаються розібратися в одвічних питаннях – що сталося і хто винен, і до художніх, коли біль і горе окремої людини такий же великий, як і сама катастрофа.

У 34-ті рокини 24 канал склав добірку фільмів як про саму аварію, так і про людей, чиї долі назавжди змінила Чорнобильська катастрофа.

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"Чорнобиль – Хроніка важких тижнів" (1986)

Першим фільмом про Чорнобиль і його катастрофу слід вважати саме "Чорнобиль – Хроніка важких тижнів". Адже він був знятий однією з двох кіногруп, якій вдалося проводити зйомку у перші дні після катастрофи. Команда режисера Володимира Шевченка провела на місці аварії 100 днів поряд з пожежниками, енергетиками, військовими, дозиметристами і атомниками, що ліквідовували наслідки вибуху на ЧАЕС. Через це значна кількість відзнятого матеріалу була засвічена радіацією і її не хотіли допускати до показів. Однак режисеру вдалося вставити зняті з вертольоту кадри зруйнованого реактору у фінальну версію. Саме на них звуковим фоном поставили удари лічильника Гейгера.

Сам фільм ще в радянські часи зіштовхнувся з чималою кількість цензури від вищого керівництва, яке намагалося не допустити показ численної кількості фактів, а лише показати "героїчну боротьбу радянського народу з наслідками катастрофи".

Фільм був показаний у 132-х країнах. Сам Володимир Шевченко, який за свою роботу отримав призи дев'яти міжнародних кінофестивалів, помер від променевої хвороби через місяць після виходу кіно на екрани. 1987 року Міжнародна асоціація наукового кіно встановила Приз імені Володимира Шевченка.

"Чорнобиль – Хроніка важких тижнів" – перший фільм про трагедію: відео

"Дзвін Чорнобиля" (1987)

Ще одним документальним фільмом, який було знято на місці катастрофи, є "Дзвін Чорнобиля". Він відзнятий з 28 травня по 26 червня і на початку вересня 1986 року. Традиційно для цих часів, його теж спочатку не допустили до показу в СРСР.

Автори фільму не намагалися зобразити причини Чорнобильської катастрофи. У кіно переважає хроніка подій вже після аварії, життя людей, які постраждали, кадри із солдатами, яких відправили на місце події.

"Дзвін Чорнобиля" занесений до "Книги рекордів Гіннеса" як фільм, який був показаний у всіх країнах світу, де є телебачення.

"Дзвін Чорнобиля" занесений до Книги рекордів Гіннеса: відео

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"Розпад" (1990)

Одним з перших художніх фільмів про аварію на ЧАЕС став "Розпад". У ній головний герой 25 квітня вирішує приїхати до Києва, щоб зустрітися з друзями, які працюють у Прип’яті, та дружиною, з якою складні стосунки через зраду. Та вибух вносить кардинальні зміни у життя.

Події фільму відбуваються на фоні відреконструйованих режисером подій часів аварії на ЧАЕС: евакуація населення, першотравнева демонстрація.

У 1990 році фільм отримав нагороду Венеціанського кінофестивалю.

Перший художній фільм про Чорнобиль – "Розпад": дивіться трейлер

"Чорнобиль: останнє попередження" (1991)

У 1991 році в США на екрани вийшла стрічка, яка є екранізацією книги і розповідає про міжнародну команду медиків, які намагаються врятувати життя постраждалих ліквідаторів. Головний персонаж – доктор Роберт Гейл, який очолював міжнародну медичну команду. Саме він опублікував початковий звіт про свій досвід під тією ж назвою в 1988 році разом з Томасом Хаусером.

Також сюжет стрічки переплітається з розповіддю кочегара на АЕС, його вагітної дружини, урядовців та американців, які побували в Чорнобилі.

"Чорнобиль: останнє попереження" / Кадр з фільму

"Серце Чорнобиля" (2003)

Документальна короткометражка "Серце Чорнобиля" розповідає про дітей в Україні та Білорусі, які постраждали через радіацію. Режисер фільму Меріен Делело разом з засновницею міжнародного фонду допомоги Чорнобильським дітям, ірландкою Аді Роше, подорожують двома країнами, щоб показати, що навіть через роки наслідки аварії і досі відчутні. Як приклад наводиться факт про те, що після аварії значно зросла кількість випадків раку щитовидної залози серед підлітків.

У 2004 році фільм отримав "Оскар" у номінації "Найкращий короткометражний документальний фільм".

"Серце Чорнобиля": дивіться відео оскароносного фільму

"Аврора" (2006)

До 20-ліття Чорнобильської катастрофи на великі екрани вийшла чимала кількість фільмів. Знімали їх і українці. Один з найвідоміших – "Аврора" Оксани Байрак. Вона розповідає історію дівчинки-сироти Аврори з Прип’яті, чиїм єдиним другом є працівник ЧАЕС. Однак її плани про кар’єру балерини руйнує Чорнобильська катастрофа і велика доза радіації, яку утримує дівчинка, коли намагається врятувати свого друга. Після цього її доправляють на лікування до США, де вона зустрічається зі своїм кумиром Миколою Астаховим, зіркою балету, який переживає глибоку творчу кризу. Зустріч із умираючою дівчинкою, яка мріє стати балериною, допомагає Миколі Астахову змінити своє життя.

Одну з ролей у фільмі зіграв американський актор Ерік Робертс.



Фільм "Аврора" про Чорнобильську катастрофу / Кадр з фільму

"Битва за Чорнобиль" (2006)

Одним з найбільших документальних фільмів про аварію на ЧАЕС вважається "Битва за Чорнобиль" каналу Discovery. У ньому авторам вдалося поспілкуватися з чималою кількістю людей, які були причетні до ліквідації наслідків катастрофи, в тому числі і президентом СРСР Михайлом Горбачовим.

У фільмі озвучуються факти про те, як ліквідатори намагалися не допустити ще одного вибуху, про радіацію, яку отримали жителі Прип’яті та навколишніх сіл, і про те, як радянська влада намагалась усіляко замовчувати як факт катастрофи, так і його жахливі наслідки.

Фільм про Чорнобиль від каналу Discovery: дивіться відео

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"Двері" (2008)

Ще одним фільмом, який міг принести його авторам нагороду "Оскар", стала короткометражка "Двері" ірландського виробництва.

В основу сюжету лягла документальна повість білоруського письменника Миколи Калугіна "Чорнобильська молитва". Фільм розповідає про сім’ю, яку виселили після аварії на ЧАЕС. Однак після цього в родині помирає молодша донька. І батько повертається в закинуте місто для того, щоб забрати двері з власного будинку. Адже за традицією, саме на дверях з домівки слід поховати доньку.

У 2010 році фільм був номінований на премію "Оскар" в категорії "Найкращий короткометражний ігровий фільм".

Ірландський фільм про Чорнобиль був номінований на "Оскар": відео

"Земля забуття" (2011)

Коли один щасливий суботній день назавжди змінив життя багатьох людей. Так коротко можна описати фільм "Земля забуття" Мішель Боганім. В ньому розповідається, як в цей день одружуються Аня та Петро, як інженер електростанції Олексій разом з сином Валерієм вирішили посадити дерево, а лісничий Микола робив свій щоденний обхід лісу навколо станції. Та все змінюється в одну мить. І найщасливіша наречена стає вдовою в день весілля, а син залишається без батька. А через 10 років Аня, яку зіграла українка Ольга Куриленко, працює гідом для туристів по забрудненій "чорнобильській зоні", Валерій шукає батька, а Микола доглядає заражений сад.

"Зневажена земля" (ще одна назва фільму) – це спільний французько-німецько-польсько-український продукт. Автором музики до стрічки став видатний польський композитор і джазовий піаніст Лєшек Моздзєр.

У "Землі забуття" знялася Ольга Куриленко: дивіться трейлер

"Чорнобиль 3828" (2011)

Цифри у назві цього українського документального фільму Сергія Заболотного є не випадковими. Це 3828 ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що були залучені до очищення найнебезпечнішої зони покрівель станції – зони "М".

Фільм побудований як спогади розвідника-дозиметриста Валерія Стародумова про події 25-річної давнини, про вересневі дні 1986 року, коли людям довелося жертвувати особистим життям заради порятунку світу від екологічної катастрофи.

У фільмі широко використана хроніка, унікальні зйомки подій, про які йдеться.

"Чорнобиль 3828" – фільм із символічною назвою: дивіться відео

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"Голоси Чорнобиля" (2016)

У 2015 році лауреаткою Нобелівської премії з літератури стала Світлана Алєксієвіч. Одна з її книг присвячена темі катастрофи – "Чорнобильська молитва". Це роман на основі розлогих інтерв'ю з очевидцями та потерпілими від Чорнобильської трагедії: ліквідаторами та їхніми близькими, вимушеними переселенцями з уражених радіацією регіонів. У 2016 році на кінофестивалі у Трієсті відбулась світова прем’єра фільму "Голоси Чорнобиля" Пола Крачтена, знятого за цією книгою.

Фільм був висунутий Люксембургом на премію "Оскар" за найкращий фільм іноземною мовою.

Фільм про Чорнобиль за мотивами книги Алєксієвіч: дивіться трейлер

"Люксембург" (2017)

Цей фільм режисер Мирослав Слабошпицький планував зняти ще на початку 2000-их, однак через постійні суперечки з українськими можновладцями від кіно, відкладав початок роботи над ним. Фільм розповідає про людей, які живуть і працюють у Чорнобильській зоні відчуження в умовах ядерної зими.

До уваги не бралися численні фільми, де Чорнобиль стає місцем зйомки, але до самої катастрофи має мало відношення. Адже навіть популярні "Трансформери 3" та "Міцний горішок 5" теж мають "чорнобильську зловісну тематику". Тай подорожі до "покинутого міста" неодноразово ставали основою для численних фільмів жахів.



Фільм "Люксембург" / Офіційний постер

"Арка" (2018)

Короткометражний фільм розповідає 30-річну історію Чорнобильської катастрофи. Автори кінострічки показали події з перших хвилин після аварії до моменту, коли нове укриття зайняло своє проектне положення. Та зробили це мовою музики! Єдині ж слова, які модна почути у фільмі "Арка" – це звернення Михайла Горбачова.

Фільм "Арка" про Чорнобильську катастрофу: дивіться відео

Серіал "Чорнобиль" (2019)

Та найгеніальнішою екранізацієї історії Чорнобильської катастрофи визнали серіал "Чорнобиль". Проєкт HBO став найрейтинговішою в історії міні-стрічкою та отримав "Золотий глобус"! Автори серіалу показали масштаби катастрофи та історії людей, які боролись з її наслідками.

Серіал "Чорнобиль": дивіться трейлер