Гренладія: як дістатись, що скуштувати, де жити і що там робити

З підручників з географії, напевно, кожен знає, що Гренландія – це найбільший острів на Землі і, попри назву, він аж ніяк не може похвалитись суцільною зеленню.

Нещодавно президент США Дональд Трамп підігрів інтерес до цієї гігантської території суші і льоду, заявивши, що хотів би купити Гренландію у Данії. Офіційний Копенгаген відповів категорично – Гренландія не продається.

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Далі у матеріалі дізнайтесь більше, чим найбільший острів світу приваблює мандрівників і що там робити, якщо вас коли-небудь занесе у цей куток планети.

Цікаві факти про Гренландію

* Географи стверджують, що землю назвали Гренландією через те, що відкритий південний низинний берег острова справді був вкритий пишною зеленою травою та мохом, коли туди прибули перші скандинавські поселенці.

* Назва країни гренландською мовою (калааллісут) – Калааліт Нунаат ("земля калааліт"). Калааліт – це самоназва корінного гренландського інуїтського населення, яке мешкає на західному березі.



Типові краєвиди Гренландії / Getty Images

* Десятиліттями острів залишається найменш заселеною країною світу. Станом на 2019, тут на території площею понад 2 млн км² налічується трохи більше, ніж 56 тисяч жителів (для порівняння – населення Борисполя біля Києва – 60 тисяч людей)

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* За демографічними показниками Гренландії можна стежити в онлайн-режимі. Лічильник показує смертність, народжуваність, скільки на острові чоловіків і жінок, скільки людей покинуло острів і скільки прибуло.

* Більша частина острова складається з льодовикового покриву, на якому неможливо жити. Абсолютна більшість населення проживає на південно-західному узбережжі, де, зокрема, й розташоване столичне місто Нуук (колишня назва Готхоб).

* Між сусідніми населеними пунктами можливе пересування на собачих упряжах і снігоходах. Залізниць на острові немає.



Місцеві діти катаються на велосипедах у Гренландії / Getty Images

Як дістатись у Гренландію

Найоптимальнішим способом добирання у Гренландію є переліт. До невеликих міст Кангерлуссуак та Нарсарсуак є прямі рейси з Копенгагена. Також є авіасполучення з Ісландії та Канади.

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До прикладу, авіапереліт з Києва до міста Нуук займе щонайменше 24 години з 2-3 пересадками і обійдеться приблизно у понад 20 тисяч гривень.



Варіант добирання у Гренландію через Копенгаген / Скріншот

Де жити у Гренландії

Столиця Гренландії – місто Нуук – є найменшою столицею у світі, розташована на фіорді Доброї Надії і славиться краєвидами з багатьма кольоровими будинками.

Скоріш за все, своє знайомство з островом ви почнете саме звідси. Місцевих жителів тут налічується трохи більше 16 тисяч і вони завжди раді гостям.

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На сайтах з бронювання житла доступні кілька варіантів готелів чи апартаментів на вибір. Якщо шукати помешкання заздалегідь, то, наприклад, наприкінці вересня (який вважається низьким сезоном) за номер для двох дорослих доведеться викласти 80-100 доларів за ніч .



Скільки коштує ніч у готелі в Гренландії / Скріншот з сайту Booking.com

Куди поїхати у Гренландії

У Нууці вартує піти на прогулянку старими кварталами Колоніхавнен. Тут відшукаєте будинок Ханса Егеде – норвезького місіонера, який проповідував у Гренландії і залишив чималий писемний спадок про географію та культуру острова.

Серед місць, які також рекомендують побачити: будівля університету Ілісіматусарфійк, ринок м'ясних продуктів Бредтет, клуб з каякінгу та меморіальна скульптура в пам'ять королеви Маргрете.

Зі святинь можна виділити церкву Савур, а також церкву, збудовану на честь того Ханса Егеде.



Пам'ятник священику Хансу Егеде з видом на церкву / Фото: jazztour.livejournal.com

Якщо бажаєте екзотичного північного мистецтва, в музеї образотворчих мистецтв можете ознайомитися з картинами місцевих художників. Зразки живопису окремо представлені у будинку гренландського художника Нілса Лінгеса.

Найменші мандрівники разом з батьками на узбережжі моря Баффіна можуть навідатись в гості у будинок Санта-Клауса.

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Відвідування Національного Гренландского музею має стати обов'язковим пунктом у програмі для людей будь-якого віку. Окремий інтерес представляє сама будівля музею – вона збудована на початку 18 століття.

У виставкових залах зібрані предмети, що розповідають про історію острова впродовж останніх 5 тисяч років.

Серед експонатів є мумія, знайдена на території Гренландії, народні шати, старовинні човни, деталі собачих упряж, стародавні інструменти, геологічні артефакти. Окрема експозиція пропонує огляд документів та інших паперових реліквій.

Експонати в Національному музеї Гренландії у місті Нуук: дивіться фото

Нуук оточений морем, тому не втратьте нагоди помилуватися краєвидами з висоти. Кількість оглядових майданчиків дозволяє вибрати ракурс на будь-який смак.

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Наприклад, якщо ви підніметеся на Вейл-Вотчінг-Спот, то перед очима відкриються неймовірні види на берегову лінію, можливо, пощастить поспостерігати за китами, які граються в морі.

Для активного відпочинку є місця й поблизу Нуука. Так, в східній частині розташована стоянка яхт-клубу. А недалеко від міжнародного аеропорту є лижна база Ороруак, де для любителів піших прогулянок є пішохідні маршрути різної складності.



Неймовірні краєвиди Гренландії: кит на фоні лайнера / Getty Images

Гренландський національний парк – найбільший та найпівнічніший національний парк у світі, розташовані в північно-східній частині острова і вважається найбільш важкодоступним парком у всьому світі.

Де ще ви зустрінете таку кількість видів арктичної флори, яка росте на великій території тундри. Якщо пощастить, то під час прогулянки зможете зустріти вівцебика, білого ведмедя чи полярного вовка.

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Що побачити?

Якщо ви все життя мріяли побачити північне сяйво, то Гренландія стане для цього ідеальним місцем. Нуук вважають його "батьківщиною". Найбільш видовищне полярне сяйво тут можна спостерігати в осінньо-зимовий період на сході острова.

Для туристів також існують водні екскурсії на невеликому кораблі, з якого можна помилуватись непересічним природнім явищем у повній ідилії суворого північного моря.



Гренландію вважають батьківщиною північного сяйва / Фото: Getty images

Оскільки більша частина острова розташована за полярним колом, полярна ніч тут триває з середини листопада до початку лютого. В цей період сонце виходить з-за горизонту всього на декілька годин.

В полярний день, який тут триває з середини травня до кінця літа, ситуація з точністю до навпаки – сонце практично не заходить за небокрай. За ці місяці ви встигнете засумувати за темрявою.

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Що скуштувати?

Традиційною гренландською стравою вважається м'ясо тюленя, приготоване з рисом та цибулею. Рибні делікатеси та морепродукти тут представлені у повній різноманітності. Їх подають і сирими, і солоними, і сушеними, і запеченими на вугіллі.

Бувалі туристи радять спробувати в'яленого палтуса, печінку тріски, місцеві креветки чи м'ясо крабів. Якщо ви приїхали у Гренландію не тільки за екстремальними розвагами, а й їжею, то можете "вполювати" м'ясо акули чи морських птахів.

М'ясо тюленя і рибні делікатеси – традиційна їжа Гренландії: дивіться фото

Традиційний місцевий алкогольний напій Каффемік готується з кави, цукру, трьох різних алкогольних напоїв та збитих вершків. Найчастіше його подають підпаленим.

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