У неділю, 5 липня, музичний виконавець Каньє Вест, чоловік світської левиці та улюблениці мільйонів Кім Кардашян оголосив про свій намір балотуватися на пост президента Сполучених Штатів Америки. Що відомо про виконавця – читайте у нашому матеріалі.

Біографія Каньє Веста

Каньє Вест – один з найбільш високооплачуваних знаменитостей у сучасному шоу-бізнесі, інформує 24 канал. Виконавець відомий своїми різкими висловлюваннями на церемоніях та в соцмережах, а його слова нерідко приводили до скандалів.

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Виконавець одружений на одній із найкрасивіших та найсексуальніших жінок планети – Кім Кардашян та виховує 4 дітей. Детальніше біографію Каньє Веста – читайте далі.

Дитячі роки Каньє Веста

Каньє Омарі Вест народився в інтелігентній афроамериканської сім'ї в Атланті. Його батько працював фотокореспондентом у місцевій газеті, а мати була професором філології, викладала англійську мову. Коли хлопчикові виповнилося 3 роки, батьки розлучилися, і мати перебралася з сином в Чикаго. Там вона влаштувалася на посаду декана місцевого університету, а через 6 років вона з сином відправилася у Китай за програмою обміну.



Маленький Каньє Вест

10-річному хлопчикові довелося в надзвичайно коротких термінах вивчити китайську мову, оскільки він виявився єдиним іноземцем у класі. Каньє ще в змалку був здібним, тож чудово впорався з цим нелегким завданням і через кілька місяців вже спілкувався китайською зі своїми однолітками і вчителями.

Варто зазначити, що майбутній репер мав прекрасну пам’ять та міг неординарно мислити. У 5-річному віці він склав свій перший вірш, а в третьому класі захопився музикою та живописом. Відтоді він почав цікавитися життям місцевої хіп-хоп спільноти.

Після школи Каньє Вест отримав грант на навчання в Американській академії мистецтв, але стипендію йому видали для навчання на факультеті образотворчих мистецтв, а не музики, як хлопець сподівався. Тож згодом він перевівся до Чиказького університету і занурився в англійську літературу.



Каньє Вест в роки навчання

В період навчання він усвідомив, що займатися музикою йому приносить набагато більше задоволення, ніж англійська лінгвістика, тож він залишив навчання, навіть попри протести матері.

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Зірковий шлях Каньє Веста

У Нью-Йорку майбутньому реперу довелося добряче поборотися за своє місце під сонцем. Ще в шкільні часи Вест писав композиції для відомих артистів, серед яких були Бейонсе, Jay-Z та інші. Дуже довгий час Каньє не міг вийти з тіні та самостійно розпочати співочу кар’єру.

Осінню 2002 році Каньє Вест потрапив в авіакатастрофу. Він отримав перелом щелепи та дивом залишився живим. Після цього нещасного випадку майбутній артист змінив свої погляди на життя, а всі свої переживання він вклав у декілька треків, які присвятив Богові та своєму спасінню. Віддавати написані пісні іншим артистам було безглуздо, адже в них він описав власне життя, тож він випустив свій дебютний диск The College Dropout. Платівки тричі отримала платиновий статус.

Друга платівка Late Registration принесла Каньє Весту премію Греммі. Таким чином співак, якому відмовляли студії звукозапису, увійшов у число найбільш успішних реперів у світі.



У Каньє Веста 21 премія Греммі / Stereogum

Після успіху другого альбому музичні диски виконавця почали з’являтися одне за одним. Всі роботи артиста мали величезну популярність по всьому світові. Каньє Вест отримав 21 премію Греммі, завдяки чому він є одним з рекордсменів за кількістю виграних номінацій і рекордсменом серед хіп-хоп-музикантів, а також артистів свого віку.

Найпопулярнішими хітами світового масштабу стали треки Stronger, Heartless, Love Lockdown. Спільна композиція з репером Jay-Z Ni**as In Paris викликала настільки великий резонанс, що на концерті в Парижі у 2012 році музиканти виконали її 11 разів.

Один з найвідоміших треків Каньє Веста Stronger: дивіться відео онлайн

Скандали за участі Каньє Веста

Після того, як Каньє Вест не отримав премію MTV EMA за "найкращий відеоролик", він розкритикував організаторів заходу, звинувативши їх в упередженості. Крім невтішних висловлювань на адресу інших артистів він був замішаний в секс-скандалі, коли у 2002 році в мережу потрапило секс-відео Каньє. У 2008 році співак зламав камеру папараці, за що був змушений виплатити штраф. Відомо, що Вест привселюдно заявляв, що не любить Майкла Джексона.



Каньє Вест під час бійки з фотографом

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Особисте життя Каньє Веста

В молодості Каньє Вест зустрічався з дизайнеркою Алексіс Файфер, він навіть встиг зробити їй пропозицію, втім через 1,5 роки після заручин пара розлучилася. З 2008 по 2010 рік музикант зустрічався з моделлю Ембер Роуз. Однак роман з Кім Кардашян став легендарним. Майбутнє подружжя познайомилося ще у 2004 році. Лише через 8 років після дружніх стосунків вони почали зустрічатися.



Весілля Кім Кардашян і Каньє Веста

У червні 2013 року у Каньє Веста та Кім Кардашян народилася дочка Норт, а через рік вони зіграли розкішне весілля у Флоренції. У грудні 2015 року в подружжя народився син Сейнт. Через проблеми зі здоров'ям Кім не могла завагітніти втретє, тож у січні 2018 року сурогатна мати народила для зіркової пари дівчинку, яку назвали Чикаго. У травні 2019 року в подружжя народилася четверта дитина – син Псалм, якого також виносила сурогатна мати.

Статки Каньє Веста

Окрім музичної діяльності Каньє добре відомий як модний дизайнер. Він співпрацював з такими світовими брендами як Nike, Louis Vuitton і Adidas, а з 2012 року випускає одяг і взуття під власною маркою Yeezy. Вест також є власником креативного агентства DONDA, названого в честь нині покійної матері, і звукозаписної компанії GOOD Music.

Каньє виділяє величезні суми на благодійність, заснував власний фонд для боротьби з неписьменністю, часто допомагає людям, постраждалим від воєн, епідемій і природних катастроф.



Каньє Вест називає себе найвеличнішим виконавцем у світі

Авторитетне видання Forbes офіційно визнало Каньє Веста мільярдером. За підрахунками видання статки репера становлять 1,3 мільярда доларів. Його лінійка кросівок Yeezy оцінена в 1,26 мільярда доларів.

Після виходу статті на Forbes, знаменитість звернувся до редакції: "Не мільярд, а 3,3 мільярда доларів, оскільки ніхто в Forbes не вміє рахувати".

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Що відомо про балотування Каньє Веста в президенти США

За три місяці до виборів Каньє Вест оголосив про балотування в президенти США, втім робить він це вже не вперше. Відомо, що у 2018 році репер зустрічався з президентом США Дональдом Трампом та говорив про своє бажання балотуватися в президенти у 2024 році.



Каньє Вест і Дональд Трамп

Під час виборів Каньє Вест підтримав кандидатуру Дональда Трампа, а після його перемоги зустрівся з ним, щоб обговорити мультикультуралізм в США.

За словами репера, його кампанія – не піар: "Як і з усім, що я робив у своєму житті, я націлений на перемогу", – зазначив Каньє Вест.