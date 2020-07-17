Ще не завершились зйомки серіалу "Великі Вуйки 2", як Лілія Ребрик приступила до нового комедійного проєкту від "95 кварталу". Актриса зіграє у фільмі "18-річний олігарх". де постане в ролі колишньої дружини головного героя.

В інстаграмі телеканалу "Україна" з'явились нові фото зі знімального майданчика "18-річного олігарха", які привернули увагу кіноманів. А в коментарі журналістам Лілія Ребрик розповіла кілька деталей нового проєкту "95 кварталу". Зокрема, актриса не приховувала, що грає роль мами повнолітньої дівчини, яка в один день багатіє. Однак з грошима в сім'ю приходять чимало проблем та курйозів, з якими головні героїні намагатимуться впоратись.

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"Моя героїня – ефектна білявка. Самодостатня, цілеспрямована, зі стервозним характером. При першій же зустрічі з колишнім вона дає йому соковитого ляпаса. Чисто теоретично в мене могла б бути 18-річна донька, але в моєму житті все склалося по-іншому, і я щаслива, що все сталося саме так", – розповіла Лілія Ребрик.



Лілія Ребрик у новій стрічці / Фото Instagram / @kanalukraina



Акторка Лілія Ребрик у "18-річний олігарх" / Фото Instagram / @kanalukraina



Лілія Ребрик / Фото Instagram / @kanalukraina

Що відомо про фільм "18-річний олігарх"

Це комедія, яка вийде на телеканалі "Україна" та складатиметься з 4 серій. За сюжетом, 45-річний олігарх дізнається про хворобу, яка може мати летальні наслідки. Та втримати це в секреті не вдається і всі партнери по бізнесу готові забрати частку свого колеги. Щоб врятувати компанію, олігарх переписує все своє майно не на дружину, а на позашлюбну доньку, з якою не бачився від народження дівчинки. Тому в головного героя буде обмаль часу, щоб налагодити стосунки з первістком та її ображеною мамою. І без курйозів тут точно не обійдеться.

Головні актори фільму "18-річний олігарх":