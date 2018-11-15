M1 Music Awards 2018: оголошено список номінантів

172
Тіна Кароль – чотириразова володарка "М1 Music Awards"
Тіна Кароль – чотириразова володарка "М1 Music Awards" / М1 Music Awards 2016

1 грудні в Палаці Спорту у Києві відбудеться третя церемонія нагородження M1 Music Awards. Найкращі зірки українського шоу-бізнесу поборються за бажану нагороду в музичній премії за версією телеканалу М1.

Список номінантів оголошено на офіційній сторінці M1 у Facebook.

Читайте також: PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons": відомо імена переможців

Список номінантів M1 Music Awards 2018:

Номінація "Прорив року":

– KAZKA

– MARUV

– NIKITA LOMAKIN

Номінація "Хіт року"

– NK | Настя Каменських — "Тримай" (Lyric Video)

– KAZKA — "Плакала"

– Antytila / Антитіла — "TDME"

Антитіла – TDME: дивіться відео

 

Номінація "Проект року"

– All stars MOZGI Ent. — Промінь (Lyric Video)

– MONATIK & Надя Дорофеева — "Глубоко…"

– Потап & Олег Винник — "Найкращий день"

Потап & Олег Винник — Найкращий день: дивіться відео

 

Номінація "Dance Parade":

–MONATIK & Надя Дорофеева — "Глубоко…"

– Время и Стекло — "Тролль"

– MARUV & BOOSIN — Drunk Groove

Номінація "Гурт року" 

– Время и Стекло

– MOZGI

– НЕАНГЕЛЫ

Номінація "Золотий грамофон":

– Олег Винник — "Ты в курсе" (Lyric Video)

– NK | Настя Каменських — "Тримай" (Lyric Video)

– Michelle Andrade — Musica

Michelle Andrade — Musica: дивіться відео

 

Номінація "Альтернатива":

– THE HARDKISS

– MARUV

– БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Номінація "Червона рута":

– NK | Настя Каменських — "Тримай" (Lyric Video)

– Оля Цибульська — "Сукня біла"

– Oleksandr Ponomaryov (Олександр Пономарьов) — "Найкраща

Номінація "Співак року":

– ALEKSEEV

– Олег Винник

– MONATIK

Номінація"Співачка року":

– NK | Настя Каменських

– Тіна Кароль

– Оля Полякова

Номінація "Кліп року":

– NK | Настя Каменських — "#этомояночь"

– MONATIK & Надя Дорофеева — "Глубоко…"

– Время и Стекло — "Тролль"

Время и Стекло — Тролль: дивіться відео

 

 

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
сьогодні 12:00 Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
Яніна Ткачук 1376
У Києві відгримів концерт легендарного Стінга: як це було
сьогодні 11:48 У Києві відгримів концерт легендарного Стінга: як це було
2026
Ользі Куриленко – 38: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою українською походження
14 листопада 13:16 Ользі Куриленко – 38: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою українською походження
1354
Дочка Стена Лі розсекретила ім'я нового супергероя, якого творець коміксів придумав перед смертю
14 листопада 12:48 Дочка Стена Лі розсекретила ім'я нового супергероя, якого творець коміксів придумав перед смертю
1135
Гра престолів: відома дата прем'єри 8 сезону
14 листопада 09:54 Гра престолів: відома дата прем'єри 8 сезону
1205
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
13 листопада 20:18 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
2924
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук