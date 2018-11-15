M1 Music Awards 2018: оголошено список номінантів
1 грудні в Палаці Спорту у Києві відбудеться третя церемонія нагородження M1 Music Awards. Найкращі зірки українського шоу-бізнесу поборються за бажану нагороду в музичній премії за версією телеканалу М1.
Список номінантів оголошено на офіційній сторінці M1 у Facebook.
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Список номінантів M1 Music Awards 2018:
Номінація "Прорив року":
– KAZKA
– MARUV
– NIKITA LOMAKIN
Номінація "Хіт року"
– NK | Настя Каменських — "Тримай" (Lyric Video)
– KAZKA — "Плакала"
– Antytila / Антитіла — "TDME"
Номінація "Проект року"
– All stars MOZGI Ent. — Промінь (Lyric Video)
– MONATIK & Надя Дорофеева — "Глубоко…"
– Потап & Олег Винник — "Найкращий день"
Потап & Олег Винник — Найкращий день: дивіться відео
Номінація "Dance Parade":
–MONATIK & Надя Дорофеева — "Глубоко…"
– Время и Стекло — "Тролль"
– MARUV & BOOSIN — Drunk Groove
Номінація "Гурт року"
– Время и Стекло
– MOZGI
– НЕАНГЕЛЫ
Номінація "Золотий грамофон":
– Олег Винник — "Ты в курсе" (Lyric Video)
– NK | Настя Каменських — "Тримай" (Lyric Video)
– Michelle Andrade — Musica
Michelle Andrade — Musica: дивіться відео
Номінація "Альтернатива":
– THE HARDKISS
– MARUV
– БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
Номінація "Червона рута":
– NK | Настя Каменських — "Тримай" (Lyric Video)
– Оля Цибульська — "Сукня біла"
– Oleksandr Ponomaryov (Олександр Пономарьов) — "Найкраща
Номінація "Співак року":
– ALEKSEEV
– Олег Винник
– MONATIK
Номінація️"Співачка року":
– NK | Настя Каменських
– Тіна Кароль
– Оля Полякова
Номінація️ "Кліп року":
– NK | Настя Каменських — "#этомояночь"
– MONATIK & Надя Дорофеева — "Глубоко…"
– Время и Стекло — "Тролль"
Время и Стекло — Тролль: дивіться відео