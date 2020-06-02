Українська співачка з болівійським корінням Мішель Андраде у перший день літа вирішила змінити імідж. Нове фото артистка продемонструвала у мережі.

Днями Мішель Андраде відвідала столичний салон краси, звідки вела трансляцію для прихильників її блогу в інстаграмі. Та вже ввечері 1 червня артистка зробила перший знімок з оновленим іміджем, яким поділилась з громадськістю.

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Перед камерою Мішель Андраде позувала з трендовою гривкою. Стильний образ доповнювали круглі сережки та спортивний одяг у стилі oversize. Наразі Мішель Андраде не коментує оновлений імідж, а от її колорист залюбки розповів кілька деталей.

"Сьогодні ми здійснили маленьку мрію Мішель Андраде – підстригли їй чубок. Вона вже більше року мене просила це зробити. Як ви думаєте, пошкодує?" – написав Михайло Рудишин у мережі.

До цього Мішель Андраде надавала перевагу класичній стрижці та вирівненому волоссю. Зазвичай, перед камерою артистка постає саме з таким іміджем, або з романтичними локонами.