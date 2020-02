Настя Каменських презентувала пристрасний кліп до Дня Валентина: відео

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, продовжує підкорювати слухачів усього світу. Спеціально до Дня святого Валентина вона презентувала кліп на спільну композицію Lollipop з іспанським виконавцем Juan Magan.

Настя Каменських не перестає дивувати цікавими творчими колабораціями. У січна вона представила особливий кліп на трек, який записала із запальними виконавцями Jacob Forever і Jessy Frank, а тепер приголомшила новим дуетом з пристрасним іспанським співаком Juan Magan. Такий дует став продовженням наполегливої праці NK.

На своїй сторінці в інстаграмі артистка опублікувала допис, в якому подякувала колезі Juan Magan та розповіла про зйомки відеороботи.



Настя Каменських на зйомках нового кліпу / Фото: Пресслужба

Як зазначає Настя, для неї велика горідсть попрацювати з таким виконавцем, як Juan Magan. Співак визнаний у всьому світі за його вагому роль в розвитку музичного жанру Electro Latino та співпрацював з багатьма відомими виконавцями, серед яких були Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar та Paulina Rubio.

Цей кліп ми випустили в День святого Валентина і надихаємо кожного кохати. Де б ви не були. Це історія двох закоханих сердець, яких розділяє відстань, але, воднос, зближує любити та пристрасть. Саме про палке кохання йдеться у пісні Lollipop,

– прокоментувала Каменських.



Настя Каменських / Фото: Пресслужба

Улюблениця мільйонів зазначила, що їй неймовірно подобається створювати музику без кордонів, на своєму прикладі показувати, що всі кордони тільки у нас в голові.

Хіт записували на легендарній студії звукозапису в США, яка за останні 30 років випутила десятки золотих та платинових альбомів. Як розповідає Настя, на цій студії працювали такі артисти, як Rihanna, Coldplay, Whitney Houston, Jay-Z, LL Cool J, Shabba Ranks, Gerald Levert, Bob Dylan та багато інших.

Juan Magan також залишив відгук про роботу з красунею NK.

Вона неймовірно талановита співачка, у неї шикарний голос, який повинна почути вся планета. Тільки найтоповіший та цілеспрямований виконавець лише за два роки сольної кар'єри може досягнути таких неймовірних вершин не тільки в себе, а й в Латинській Америці. Це надзвичайно. Спільна робота з нею для мене стала неповторним досвідом,

– зазначив Juan Magan.

NK x Juan Magan - Lollipop: дивитись відео онлайн

NK x Juan Magan - Lollipop: текст пісні

NK

La curiosidad es demasiado fuerte

Y siento que quiero probar mi suerte

Qué te parece si tiramos una moneda?

Y que suceda lo que el destino quiere que suceda

Cara tú eres mío

Cruz yo soy tuya

Pero sin prisa, déjalo que fluya

Yo no quiero nada emocional esto es una probadita nada más

CORO

Soy tu lolli, lolli, lolli, lollipop

Aprovecha ahora que después esto no se da

Quiero de tu cuerpo

Pega eso pa'ca

A ver si es verdad que das la liga esa que dices que tu das

Soy tu lolli, lolli, lolli, lollipop (lollipop)

Aprovecha ahora que después esto no se da (no se da)

Quiero de tu cuerpo

Pega eso pa'ca

A ver si tu das to' lo que dices que tu das

JUAN MAGAN

Dime si tú quieres que te bese despacito

Ya verás que bien se siente así de calientito

Guaya, dame una señal si estás dispuesta y habla,

Sé que eres loquita y que tú eres una diabla en el amor

Tengo la paleta y el bolón, nunca repetimos el sabor,

pero nos gustamos cuando nos tocamos, bebé

CORO

NK

Come, come, come, come and get some

Fireball shot and just roll around the tongue

Well, started in the bottom, finished on the floor

Give a little taste and you want a little more

JUAN MAGAN

Que tú eres una diabla en el amor

Tengo la paleta y el bolón

nunca repetimos el sabor,

pero nos gustamos cuando nos tocamos

Que tú eres una diabla en el amor

Tengo la paleta y el bolón

nunca repetimos el sabor,

pero nos gustamos cuando nos tocamos, bebé

NK

Sé que ya no aguantas las ganas, eh

de tenerme en tu cama

Y cada posición de diversión

Prueba pa' que veas mi convicción

Prueba de la azuquita en cada esquina de mi cuerpo

Mi boca e' caramelo es lo que a ti te tiene envuelto, uh oh uh oh,

Contigo quiero estar la noche fría

A dónde tu me llevarías?

Vámonos

Y dame tu calor

Que la noche es de los dos

Que nadie va a saber lo que pasó

CORO

NK

Prueba de la azuquita en cada esquina de mi cuerpo

Mi boca e' caramelo es lo que a ti te tiene envuelto, uh oh uh oh,

Contigo quiero estar la noche fría

A dónde tu me llevarías?