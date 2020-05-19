У новому фільмі Дзідзьо покаже будинок, в якому виріс: фото

Талановитий співак Дзідзьо вкотре сяде в крісло режисера. Артист анонсував зйомки нової кінострічки, яка відрізнятиметься від попередніх комедій. Локацію для фільму він вже обрав: Дзідзьо створюватиме кадри у батьківській хаті на Львівщині.

Про це артист розповів на інстаграм-сторінці. Дзідзьо вирішив не розсекречувати усіх деталей сюжету, однак зізнався, що новий проєкт буде близький для багатьох глядачів. Тому й з локацією для зйомок він визначився швидко.

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"Скільки разів я казав собі: "Все, більше не буду знімати в цій хаті, вона себе вичерпала!" Та коли стало питання, де мені знімати новий фільм на глибоку тему, яка стосується кожної людини, то конкурентів їй не було! Бо саме тут, де я народився, і починається моя чесна, справжня творчість", – розповів Дзідзьо.

Будинок, у якому виріс артист, розташований у селі Бортники, що на Львівщині. Саме там, за словами Дзідзьо, пройдуть зйомки кінострічки. Та коли розпочнеться робота над новим фільмом і чого очікувати глядачам – наразі невідомо.



Дзідзьо в батьківській хаті / Instagram / @dzidzio



Дзідзьо зніме фільм у батьківській хаті / Instagram / @dzidzio

Що відомо про фільми Дзідзьо

Дзідзьо дебютував як актор у 2016 році. Артист зіграв епізодичну роль в серіалі "Слуга народу", а вже за рік презентував свою першу комедію "DZIDZIO Контрабас", яка отримала шалений успіх у прокаті.

За сюжетом, головні герої – Дзідзьо, Юлік та Лямур – знаходять спосіб заробити великі гроші. Українці вирішують перевозити контрабанду через кордон. Однак всі плани горе-порушників руйнуються, коли в їхньому житті з'являється Олена. Тепер на героїв чекають курйозні пригоди, від яких неможливо втримати сміх.

Дивіться трейлер до фільму "DZIDZIO Контрабас": відео

Та ця комедія стала тільки початком в акторській кар'єрі Дзідзьо. Всього рік співаку знадобилось, аби презентувати нову кінострічку з не менш кумедним сюжетом. У фільмі "DZIDZIO Перший раз". У цьому проєкті знявся не тільки Дзідзьо, але й його мама.

У кінострічці головний герой запізнюється на літак до Португалії, де на нього чекає не тільки ненька, але й дівчина Зоряна, яку мама рада б бачити своєю невісткою. За легковажність вона карає нащадка: виганяє з міської квартири та відправляє жити у село. Та саме там на Дзідзьо чекатиме зустріч з коханою і шалені пригоди.

Багато сцен "DZIDZIO Перший раз" зняли у будинку артиста, тому глядачі могли побачити, де зростав знаменитий українець.

Дивіться трейлер до фільму "DZIDZIO Перший раз": відео