O.Torvald презентував кліп "Десь не тут" за участі нової дівчини-барабанщиці

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O.Torvaldвипустив кліп і пісню "Десь не тут"
O.Torvaldвипустив кліп і пісню "Десь не тут" / Скріншот з відео

Відомий український гурт O.Torvald, який представляв Україну на конкурсі Євробачення у 2017 році, випустив свій третій відеокліп після річної паузи. Він має назву "Десь не тут" та присвячується всім, хто хоче у відпустку, але через роботу немає змоги мандрувати.

Нова пісня та відеокліп рок-гурт з'явилась на YouTube-каналі O.Torvald 4 липня. В описі відео музиканти закликають завершити всі свої справи та відправить в подорож Україною, як на відео, не лише віртуально, а й з наплічником на плечах. На своїй сторінці у Facebook гурт зазначив, що трек було створено спеціально для компанії Kyivstar.

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"Хочеться у відпустку, але робота не відпускає? Вирушайте у віртуальну подорож Україною разом з O.Torvald. Дивіться новий кліп "Десь не тут", і з новими силами беріться до справ, аби швидше все зробити та відпочивати", – зазначають музиканти. У відеокліпі можна побачити, як маленька дівчинка разом зі своїм батьком подорожує автівкою всією Україною. Так вона дорослішає і пізнає світ.

Варто відзначити, що це вже третя пісня після річної творчої паузи в гурту. Перший хіт під назвою "Два Нуль Один Вісім" дуже особливий для Жені Галича – соліста гурту, адже його артист присвятив покійному батьку. За словами співака, "Два Нуль Один Вісім" – це історія втрати близької людини та спроба зібрати себе по шматках. Згодом вийшла пісня "Назовні". У квітні 2019 року музиканти також представила нового учасника гурту – дівчину Hebi, яка грає на барабанах.

O.Torvald – Десь не тут: дивіться відео онлайн

Текст пісні:

Дива ховаються в руці
Ми втечемо
До краю всесвіту
Пірнай
Тримай, стискаю пальці
Очі закрий
Ми ніби десь не тут

Мовчи
Лишилась тільки мить
Я сам
На дотик оберу маршрут
Так тихо
Все замерло, все спить
Розчинимось
Ми ніби десь не тут

Кричи
Навколо цілий світ
Шукай
Знайди свою мету
Дива Ховаються в руці
Тримай
Ми ніби десь не тут
Твоя Рука в моїй руці
Тримай
Ми ніби десь не тут

Злітай
Ми ніби десь не тут
Злітай
Ми ніби десь не тут
Злітай
Ми ніби десь не тут
Злітай
Ми ніби десь не тут"

blog_ava
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Теги: Новини України LifeStyle Музика O.Torvald
Джерело: LifeStyle 24
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