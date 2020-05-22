Потап уявив весілля Тіни Кароль і Дана Балана: який би тост сказав репер

Український репер та продюсер Потап став запрошеним гостем онлайн-шоу Олі Полякової. Саме під час прямого ефіру співачка попросила колегу уявити весілля Тіни Кароль і Дана Балана та озвучити тост, що міг би прозвучати на церемонії.

Відповідне відео з'явилось в інстаграмі. Завдання Потап не відмовився виконувати, тому залюбки змоделював ситуацію. Також він виконав умову Олі Полякової – тост звучав так, наче замість шампанського репер випив еліксир правди.

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"Хто знає: чи це чорт вас поплутав, або це дійсно кохання, хай там як, Тіночко і Дане, бажаю вам щастя і гірко молодим… Мені подобається, що вже два роки вони тримаються за ручки. Вважаю, це дуже крута історія", – зазначив Потап.

Що відомо про стосунки Дана Балана і Тіни Кароль

Артисти привернули увагу всіх меломанів після першого ж випуску 9 сезону "Голосу країни". Тоді харизматичний Дан Балан не приховував симпатії до Тіни Кароль та демонстрував її в прямих ефірах шоу. Романтичні танці, залицяння з компліментами і подарунки – жоден з глядачів не мав сумнівів, що співаки мають особливо теплі стосунки.

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Та після завершення шоу всі очікували на продовження романтичної історії, відтак журналісти засипали Тіну і Дана питаннями про особисте життя. Молдовський артист тоді зазначив, що Тіна – найкраще, що було на зйомках. А от співачка наголосила: в її серці є місце тільки для одного чоловіка – її сина Веніаміна.

Вже за рік артисти вкотре презентували чутки про роман, виступивши з піснею "Домой". Згодом на шоу "Голос країни-10" Дан Балан і Тіна Кароль презентували другу дуетну пісню – "Помнишь". Запис вони зробили у спальні співачки, чим викликали ще більше розмов.

Дивіться відео виступу Тіни Кароль і Дана Балана:

А от на думки про весілля наштовхнув приїзд мами Дана Балана. На шоу Людмила Балан залюбки познайомилась з Тіною Кароль, зазначивши, що завжди схвалить вибір сина, адже він завжди обирає серцем. І на сцені "Голосу" вона виконала українську пісню "Горіла сосна", яку часто співають на весіллі.

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Реакція соцмереж

Та і в мережі полюбляють фантазувати про стосунки Дана Балана і Тіни Кароль. І хоч артисти не підтверджують чуток про роман, дотепні прихильники створили сторінці в інстаграмі, яку наповнили колажами та кадрами своїх кумирів. У мережі також уявили весілля Тіни і Дана, а також їхнє подружнє життя. Фотопроєкт викликав захват у мільйонів людей.