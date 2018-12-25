З Католицьким Різдвом 2018: привітання для рідних та близьких

25 грудня 2018 року українці відзначають католицьке Різдво. Різдво в Україні вважається родинним святом. Отож, привітайте з Різдвом тих, хто перебуває далеко від вас чи близько у ці святкові дні, теплими словами.

Різдво є одним з найважливіших християнських свят. Воно знаменує народження Ісуса Христа, посланого Богом на Землю для спасіння людства. У цей день їдять святкові страви, колядують, водять вертепи і ходять до родичів. Не забудьте привітати своїх близьких на Різдво – у цей день забувають всі образи і бажають усім добра.

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Привітання з католицьким Різдвом у прозі

Вітаю з католицьким Різдвом! Від щирого серця бажаємо в це світле свято тільки кращого. Нехай серце не турбують сумні думки. Нехай дні прикрасять посмішки близьких і друзів!

З Різдвом Христовим! У таке свято хочеться сказати слова побажань про щастя, побажати радісних емоцій і добробуту. Нехай негаразди не чіпатимуть ваш будинок, обходячи стороною. Зі святом!

Зі святом! Бажаю в Різдво лише світлих днів та успіхів по житті. Нехай не лякають труднощі в справах, і допомагають вірні друзі. Нехай у 2019 році сприяє успіх у всьому. Щоб вдома був затишок і мир. Здоров'я, добробуту всій сім'ї!!!

***

Нехай Різдвяна зірка загориться в цю ніч і веде по життю найвірнішим шляхом. Тепла, спокою, доброти і умиротворення. У це чудове світле свято мрії стають реальністю, нехай в цьому році здійсниться найзаповітніша. З Різдвом Христовим!

Привітання з католицьким Різдвом у віршах

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато,

Хай смачна кутя Вам вдасться,

Хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Христос рождається!

***

Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка!

Святковий стіл, колядка і дідух!

Нехай любов Вас зігріває вічно,

Добро і мир до хати увійдуть!

Христос Рождається!

***

Мороз малює сріблом на вікні казкові квіти.

Крокує Новий рік і наближається Різдво!

Нехай в оселі цій, теплом сердець зігрітій,

Панують щастя, радість і добро!

Вітаємо вас, господарі,

Із Різдвом Христовим!

Щоб вам щастя квітло

Вінком калиновим,

Щоб над вашим домом

Слава панувала,

А під мирним дахом-

Любов розквітала!!!

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Нехай вам засяють різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік, що настане,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

***

Доброї долі, достатку доволі,

Смачної куті та добра у житті.

Хай Бог з Вами буде завжди і усюди,

Хай всім помагає – Христос ся рождає!!!

***

Вітаю із святом всі Ваші родини,

Міцного здоров’я і Музи щоднини.

Достатку у сім’ях, кохання і щастя,

Щоб Вас обминали всі біди й напасті.

Смачної куті і вертепів у хаті,

Родинних столів в кожнім домі багатих.

Колядки співайте, святкуйте Різдво.

Христос народився! Славімо його!

***

На столі свята вечеря,

Вся родина за столом.

Відчиняє ангел двері

Позолоченим крилом.

Пахне сіном і кутею.

Зірка сяє, сніг рипить.

І колядка над землею

З білим ангелом летить.

Хай в році новім, при святому Різдві,

Всі здійсняться мрії – давні й нові.

Як тим Пастирям, хай вам ангел щоднини

Приносить додому приємні новини!

Царі, що ітимуть Ісуса вітати,

Хай вступлять з дарами й до вашої хати!

***

Під обрусом – сіно,

На обрусі – свічка.

На всю хату пахне

Смачна паляничка.

На радість дорослим,

На втіху малечі

Іде до вас в гості

Святий добрий вечір.

Христос ся рождає!

***

Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь Рік добра!