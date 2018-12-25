З Католицьким Різдвом 2018: привітання для рідних та близьких
25 грудня 2018 року українці відзначають католицьке Різдво. Різдво в Україні вважається родинним святом. Отож, привітайте з Різдвом тих, хто перебуває далеко від вас чи близько у ці святкові дні, теплими словами.
Різдво є одним з найважливіших християнських свят. Воно знаменує народження Ісуса Христа, посланого Богом на Землю для спасіння людства. У цей день їдять святкові страви, колядують, водять вертепи і ходять до родичів. Не забудьте привітати своїх близьких на Різдво – у цей день забувають всі образи і бажають усім добра.
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Привітання з католицьким Різдвом у прозі
Вітаю з католицьким Різдвом! Від щирого серця бажаємо в це світле свято тільки кращого. Нехай серце не турбують сумні думки. Нехай дні прикрасять посмішки близьких і друзів!
З Різдвом Христовим! У таке свято хочеться сказати слова побажань про щастя, побажати радісних емоцій і добробуту. Нехай негаразди не чіпатимуть ваш будинок, обходячи стороною. Зі святом!
Зі святом! Бажаю в Різдво лише світлих днів та успіхів по житті. Нехай не лякають труднощі в справах, і допомагають вірні друзі. Нехай у 2019 році сприяє успіх у всьому. Щоб вдома був затишок і мир. Здоров'я, добробуту всій сім'ї!!!
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Нехай Різдвяна зірка загориться в цю ніч і веде по життю найвірнішим шляхом. Тепла, спокою, доброти і умиротворення. У це чудове світле свято мрії стають реальністю, нехай в цьому році здійсниться найзаповітніша. З Різдвом Христовим!
Привітання з католицьким Різдвом у віршах
Хай Різдво з тим завітає,
Чого серце забажає.
Хай несе у кожну хату
Щастя, радості багато,
Хай смачна кутя Вам вдасться,
Хай в сім’ї панує щастя.
Щоб весела коляда
В хату радість принесла.
Христос рождається!
***
Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка!
Святковий стіл, колядка і дідух!
Нехай любов Вас зігріває вічно,
Добро і мир до хати увійдуть!
Христос Рождається!
***
Мороз малює сріблом на вікні казкові квіти.
Крокує Новий рік і наближається Різдво!
Нехай в оселі цій, теплом сердець зігрітій,
Панують щастя, радість і добро!
Вітаємо вас, господарі,
Із Різдвом Христовим!
Щоб вам щастя квітло
Вінком калиновим,
Щоб над вашим домом
Слава панувала,
А під мирним дахом-
Любов розквітала!!!
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Нехай вам засяють різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік, що настане,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!
***
Доброї долі, достатку доволі,
Смачної куті та добра у житті.
Хай Бог з Вами буде завжди і усюди,
Хай всім помагає – Христос ся рождає!!!
***
Вітаю із святом всі Ваші родини,
Міцного здоров’я і Музи щоднини.
Достатку у сім’ях, кохання і щастя,
Щоб Вас обминали всі біди й напасті.
Смачної куті і вертепів у хаті,
Родинних столів в кожнім домі багатих.
Колядки співайте, святкуйте Різдво.
Христос народився! Славімо його!
***
На столі свята вечеря,
Вся родина за столом.
Відчиняє ангел двері
Позолоченим крилом.
Пахне сіном і кутею.
Зірка сяє, сніг рипить.
І колядка над землею
З білим ангелом летить.
Хай в році новім, при святому Різдві,
Всі здійсняться мрії – давні й нові.
Як тим Пастирям, хай вам ангел щоднини
Приносить додому приємні новини!
Царі, що ітимуть Ісуса вітати,
Хай вступлять з дарами й до вашої хати!
***
Під обрусом – сіно,
На обрусі – свічка.
На всю хату пахне
Смачна паляничка.
На радість дорослим,
На втіху малечі
Іде до вас в гості
Святий добрий вечір.
Христос ся рождає!
***
Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь Рік добра!