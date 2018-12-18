Актриса Сандра Буллок надела платье от украинского дизайнера: фото

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Сандра Буллок
Сандра Буллок / www.gettyimages.com

54-летняя голливудская актриса Сандра Буллок примерила платье от популярного украинского дизайнера elenareva для шоу The Late Show with Stephen Colbert в Нью-Йорке.

Все больше знаменитостей мирового уровня чаще выходят в свет в нарядах от украинских дизайнеров. Среди них уже были замечены королева Рания, Ledy Gaga, Дакота Джонсон, певица Cardi B и другие. Еще одна звезда пополнила их ряд – голливудская актриса Сандра Буллок.

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Для The Late Show with Stephen Colbert в Нью-Йорке Сандра надела длинное черное платье в белый горошек от elenareva. Об этом дизайнер рассказала на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELENAREVA (@elenareva)

 

Свой образ Буллок завершила шубой из искусственного меха желтого цвета и черными ботфортами на высоких каблуках.

 

 

 

Теги: Кино LifeStyle Стиль и мода Мода Голливуд
Источник: 24 канал
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