Актриса Сандра Буллок надела платье от украинского дизайнера: фото

54-летняя голливудская актриса Сандра Буллок примерила платье от популярного украинского дизайнера elenareva для шоу The Late Show with Stephen Colbert в Нью-Йорке.

Все больше знаменитостей мирового уровня чаще выходят в свет в нарядах от украинских дизайнеров. Среди них уже были замечены королева Рания, Ledy Gaga, Дакота Джонсон, певица Cardi B и другие. Еще одна звезда пополнила их ряд – голливудская актриса Сандра Буллок.

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Для The Late Show with Stephen Colbert в Нью-Йорке Сандра надела длинное черное платье в белый горошек от elenareva. Об этом дизайнер рассказала на своей странице в Instagram.

Свой образ Буллок завершила шубой из искусственного меха желтого цвета и черными ботфортами на высоких каблуках.