Сеть покорил новый трейлер второго сезона "Американские боги": видео

Представители американского телеканала Starz опубликовали новый захватывающий трейлер ко второму сезону популярного сериала "Американские боги", сюжет которого повернётся другой стороной.

Поклонники с нетерпением ждут второй сезон сериала "Американские боги", снятый по мотивам одноименной книги Нила Геймана. Похоже, премьера уже на подходе. Захватывающий трейлер нового сезона появился на YouTube-канале телеканала Starz.

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В новых эпизодах появились как старые персонажи, так и новые. По сюжету, Мистер Среда, которого играет Иэн МакШейн, делится с Тенью Муном (Рики Виттл) деталями истории американских богов. Он рассказывает ему, как люди прибыли в Америку, захватили с собой старых богов и построили для них храмы, о которых забыли. Во втором сезоне появились подросшие новые боги, которые будут руководствоваться желанием уничтожить старых. Борьба старожилов и новичков будет ожесточенной.

Премьера второго сезона запланирована на 10 марта 2019 года.

Смотреть трейлер второго сезона сериала "Американские боги" (видео):