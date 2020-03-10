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Шевченківська премія 2020: імена лауреатів

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Лауреати Шевченківської премії 2020 / Офіс президента України

Вчора, 9 березня, відбулося вручення Національної премії імені Тараса Шевченка. Церемонія традиційно відбулася у день народження Великого Кобзаря та зібрала сотні глядачів у Національній опері України. Так, нагороди вручили у п'яти номінаціях.

Однією з найпочесніших національних нагород у сфері культури в Україні є Шевченківська премія, яка незмінно щороку відзначає провідних митців у галузі літератури, музики та публіцистики. На церемонії були присутні Володимир Зеленський та перша леді. 

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Президент України наголосив, що громадяни повинні знати своїх героїв та талантів, які прославляють Батьківщину на весь світ. Культуру він назвав невід'ємною частиною державної цілісності та всього народу. 

Так, у номінації "Література" обрано одразу двох лауреатів – Маріанна Кіяновська з книгою віршів "Бабин Яр. Голосами" і Тарас Прохасько зі збіркою есе "Так, але...".

У категорії "Музичне мистецтво" тріумфували гурт "DaxaBraxa" з музичним альбомом "Шлях". Нагороду в номінації "Публіцистика" присуджено журналістці Євгенії Подобній за книгу "Дівчата зрізають коси", а мистецький проект "Карусель" фотохудожника Олександра Глядєлова здобув перемогу за "Візуальне мистецтво"

Режисер Владислав Троїцький, композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко отримали Шевченківську премію 2020 за оперу-реквієм "ЙОВ" (IYOV) у номінації "Театральне мистецтво". Варто наголосити, що цьогоріч не було відзначено творців у категорії "Кіномистецтво"


Шевченківська премія 2020 / Фото "Офіс президента України"


Шевченківська премія 2020 / Фото "Офіс президента України"

Що відомо про Шевченківську премію?Національна премія України імені Тараса Шевченка – найвища державна нагорода за внесок у розвиток культури і мистецтва. Митців нагороджують у низці номінацій: література, публіцистика і журналістика, музичне мистецтво, театральне мистецтво, кіномистецтво, візуальне мистецтво. Вона започаткована 1961 року. Серед її лауреатів близько 700 провідних українських діячів. 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Нагороди Література LifeStyle Новини культури
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