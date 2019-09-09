Соліст The Maneken прикрасив обкладинку провокативного роману

10 вересня відбудеться презентація дебютної книги-провокації від болгарського письменника Ніколаса Димитрова – "Дилер реальності". До співпраці письменник запросив соліста гурту The Maneken Євгена Філатова, який постав на обкладинці видання.

За словами представників видавництва "Фабула", реліз може стати одним із найскандальніших. Все тому, що у книзі "Дилер реальності" не церемоняться зі світовими релігіями, а автор не боїться описувати секс при прийомі на роботу, порнографічні експерименти над мільйонами людей і поширення цифрових наркотиків.

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"Кожен з нас зараз творець і дилер реальності. Ми щодня пропонуємо, продаємо, рекламуємо досконалу цифрову ілюзію. The Maneken це робить за допомогою музики. В епоху digital ми можемо керувати світом і всі приречені на вічне життя. У цьому контексті особа на обкладинці – символ того, що кожен з нас може стати брендом або навіть Богом", – розповів Ніколас Димитров.

Та не тільки через сюжет книгу можна з легкістю назвати провокативною. Над ілюстраціями до роману, який розрахований на читачів віком 18+, працювала 13-річна дівчинка.



"Дилер реальності" – новий роман-провокація / Фото: прес-служба

Про що книга "Дилер реальності"

Коли людство погрузло у розвагах, розпусті і наркотиках, еліта Сингапуру створює новий вид розваг – Персональну реальність, в якій можна втілити будь-яку фантазію. У центрі сюжету опиниться корпоративний шпигун Золтан Варго, який проникне у корпорацію, щоб з'ясувати суть зловісного проєкту, але сам потрапить у цю гру.

В особливій манері роман "Дилер реальності" змушує читачів задуматись, де в сучасному цифровому суспільстві проходить межа між дозволеним та забороненим, вигадкою і реальністю. Вже на перших сторінках Ніколас Димитров поділився своїм рецептом до "просвітлення".

"Крок перший – начхати на те, що про тебе говорять... Крок другий – начхати, що про тебе думають... Крок останній – вирішити для себе, хто ти: пасивний споглядач, спритний дилер або творець реальності", – йдеться у книзі.

Презентація дебютної книги Ніколаса Димитрова відбудеться 10 вересня.