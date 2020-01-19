Тімур Мірошниченко вдруге став батьком: відома стать дитини

Український телеведучий Тімур Мірошниченко вдруге став батьком. Його дружина Інна народила сина. Зіркова пара опублікувала в інстаграм-сторіс перші кадри з пологового будинку, чим зачарувала мережу.

За словами Тімура Мірошниченка, син з'явився на світ на 42-му тижні вагітності. Пологи відбулись у приватній клініці в Києві, послугами якої вже скористались Джамала, Лілія Ребрик, Наталка Карпа, Світлана Тарабарова, Валентина Хамайко та інші представниці українського шоу-бізнесу. До шпиталю подружжя вирушило близько 6 ранку, а вже об 12:57 позували у мережі з новонародженим сином.

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Наразі Тімур та Інна Мірошниченки не показують обличчя немовля. Окрім цього, пара не розголошує імені дитини.



Тімур Мірошниченко став батьком друге / Instagram / @timur.miroshnychenko

Про поповнення в сім'ї ведучого стало відомо наприкінці серпня 2019 року. Тоді Тімур Мірошниченко зізнався про вагітність дружини в мережі та показав спільні фото. Водночас Інна розповіла прихильникам, що хоче народити хлопчика.

Якщо в перший раз було все одно, то вдруге хотілося малюка іншої статі. Звичайно, ми і дівчинці були б раді. Але тоді третім чекали б чоловіка. Або четвертим... Або... Загалом, Тімур сказав, що йому все одно, хто буде, але до хлопчика ми точно дійдемо,

– розповідала під час вагітності Інна Мірошниченко.

Це не перша дитина у сім'ї Тімура та Інни Мірошниченків. 18 червня 2018 року у пари народилась дівчинка, яку вони назвали Мією.