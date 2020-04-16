У гостях в Тіни Кароль: співачка показала, як прикрасити стіл до Великодня
Українська співачка Тіна Кароль погодилась на експериментальний запис програми для "1+1". Співачка зробила включення зі свого заміського маєтку на Київщині та показала, як прикрасити стіл до Великодня.
Тіна Кароль зізналась, що через пандемію коронавірусу не буде йти з сином Веніаміном до церкви. Тому зірка чи не вперше не складе святкового кошика. Однак, щоб створити великодній настрій, вона вирішила прикрасити стіл та показати власні лайфхаки глядачам "1+1".
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У прямому ефірі Тіна Кароль продемонструвала, як зі шкаралупи яйця зробити свічку, засервірувати стіл і прикрасити великодній кошик. Перед камерою артистка постала у жовтому вбранні з досить пікантним декольте. Окрім цього, до телеефіру вона запросила 11-річного сина Веніаміна.
Тіна Кароль з сином / Instagram / @tinakarol_fantina
Тіна Кароль прикрасила великодній стіл / Instagram / @tinakarol_fantina
Телеведучі також поцікавились у Тіни Кароль, як українським родинам зберегти гармонію в стосунках під час карантину. Артистка порадила більше звертати увагу на позитивні риси характеру коханого та згадувати, за що ви покохали іншу людину. Окрім цього, Тіна Кароль додала: щоб шлюб був міцним, треба просто любити і демонструвати це.
Дивіться випуск "Сніданку з 1+1" у гостях у Тіни Кароль:
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