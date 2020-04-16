24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

У гостях в Тіни Кароль: співачка показала, як прикрасити стіл до Великодня

- Читать новость на русском
Тіна Кароль поділилась лайфхаками до Великодня / Instagram / @tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль погодилась на експериментальний запис програми для "1+1". Співачка зробила включення зі свого заміського маєтку на Київщині та показала, як прикрасити стіл до Великодня.

Тіна Кароль зізналась, що через пандемію коронавірусу не буде йти з сином Веніаміном до церкви. Тому зірка чи не вперше не складе святкового кошика. Однак, щоб створити великодній настрій, вона вирішила прикрасити стіл та показати власні лайфхаки глядачам "1+1".

Дивіться також: Мама Дана Балана несподівано виступила на шоу "Голос країни-10": відео

У прямому ефірі Тіна Кароль продемонструвала, як зі шкаралупи яйця зробити свічку, засервірувати стіл і прикрасити великодній кошик. Перед камерою артистка постала у жовтому вбранні з досить пікантним декольте. Окрім цього, до телеефіру вона запросила 11-річного сина Веніаміна. 


Тіна Кароль з сином / Instagram / @tinakarol_fantina 


Тіна Кароль прикрасила великодній стіл / Instagram / @tinakarol_fantina

Телеведучі також поцікавились у Тіни Кароль, як українським родинам зберегти гармонію в стосунках під час карантину. Артистка порадила більше звертати увагу на позитивні риси характеру коханого та згадувати, за що ви покохали іншу людину. Окрім цього, Тіна Кароль додала: щоб шлюб був міцним, треба просто любити і демонструвати це. 

Дивіться випуск "Сніданку з 1+1" у гостях у Тіни Кароль:

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини України Великдень Зіркові батьки Зіркові діти Тіна Кароль
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:46 Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
Олена Булан
сьогодні 11:48 Сирна паска на Великдень: 3 найкращі рецепти
Квітослава Туз
сьогодні 11:08 Як зробити глазур для паски: найпростіші рецепти
Квітослава Туз
сьогодні 10:53 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова
сьогодні 10:40 Чистий четвер 2020: прикмети і традиції
Уляна Журба

Новини
Більше новин