Якщо ви хочете провести незабутньо відпочинок в Карпатах, насолодитися неймовірними краєвидами, поплавати та позасмагати – радимо вам обирати готелі з басейном. Таким чином ви зможете не лише активно провести свій час у горах, але й розслабитися та поніжитися біля басейну.

Літо в горах – справжній рай для душі, адже тут можна забути про все та насолоджуватися краєвидами, дихати чистим гірським повітрям та просто відпочити від міського шуму та галасу. Редакція LifeStyle 24 обрала найкращі готелі з басейнами, які забезпечать вам комфортне дозвілля та відмінний сервіс. Читайте також Де покупатися в Києві: список відкритих та закритих басейнів

Список готелів у Карпатах з басейнами

Готель "Горгани"

Готель "Горгани" розташований в мальовничому місці посеред Карпатських гір в селі Яблуниця. Для гостей тут є глибокий басейн, який робить літній відпочинок по-справжньому незабутнім. В номерах є телевізори, холодильники, а також деякі з них балкон з видом на гори.



Готель з басейном розташований у селі Яблуниця

Ресторан потішить туристів різноманітними стравами карпатської та української кухні. Готель "Горгани" розташований за 8 км від Буковелю та за 30 км від Яремча.

Ціни: за 2 ночі за двох дорослих доведеться заплатити 2466 грн.

Адреса: урочище Діл, Яблуниця

Готель "Черемош"

У селі Яблуниця, що неподалік від Буковелю, можете обрати інший готель з басейном для відпочинку – "Черемош". Гостям тут пропонують відкритий басейн, сад, номери з телевізором та власною ванною кімнатою.



Готель "Черемош" в Яблуниці / Booking.com

Щоранку в готелі подають континентальний сніданок. Відпочивальники можуть зайнятися тут різними активними видами відпочинку.

Ціни: двомісний номер на одну ніч коштує 600 грн, сніданок коштує 100 грн.

Адреса: вул. Героїв Майдану, 6, Яблуниця

Читайте також Найкращі місця для відпочинку в наметах: добірка цікавих локацій

Гостинний двір "Горицвіт"

Гостинний двір "Горицвіт" приймає туристів у двоповерховому будинку на 8 номерів та триповерховий будинок на 4 номери. В будинку на 8 номерів є мінікухня для загального користування (мікрохвильовка, електрочайник, холодильник). В кожному номері – двоспальне ліжко, телевізор, санвузол (туалет, умивальник, душ, фен).



Гостинний двір "Горицвіт" розташований в селі Верхній Ясенів / Горицвіт

В іншому будинку кожен номер має вихід на балкон, є двоспальне ліжко, розкладний диван, санвузол (туалет, умивальник, душ, фен). На території гостинного двору розташовані кафе-колиба, сауна на дровах, 4 альтанки з мангалами, дитячий та спортивний майданчики, влітку вуличний басейн з підігрівом.

За додаткову оплату ви можете скористатися прокатом велосипедів 40 грн/год, Прокат вудочки для рибалки – 35 грн/год, Дрова на мангал + шампура – 50 грн.

Ціни: економ номер коштує 350 грн, звичайний номер 500 грн, номер з балконом на двох – 650 грн.

Адреса: с.Верхній Ясенів, Верховинський район

Гостьовий будинок "Медовий двір"

Гостьовий будинок "Медовий двір" неабияк приваблює туристів неймовірним краєвидом на гори. Тут до послуг туристів є сонячна тераса з плавальним басейном, ресторан та бар. На території облаштований дитячий майданчик.



Гостьовий будинок "Медовий двір" у Нижній Рожанці / Booking.com

Якщо ви любите активний відпочинок, або бажаєте краще пізнати можливість, то можете орендувати велосипед. У всіх номерах є телевізор, у ванній кімнаті є фен. "Медовий двір" розташований за 8 кілометрів від туристичного селища Славське.

Ціни: 2 ночі за 2 дорослих обійдуться у 2200 грн.

Адреса: с. Нижня Рожанка, вул. Устияновича 1 М.

Готель "Карпатський Едельвейс"

У готелі "Карпатський Едельвейс" гостям запропонують поплавати у басейні з підігрівом. На території є навіть готельний зоопарк та сауна. З усіх наявних номерів відкривається неймовірний краєвид на гори.



Готель "Карпатський Едельвейс" у Сколе / Vgorode

У ресторані гості мають можливість спробувати справжню українську кухню. Також тут можна їсти в альтанках на відкритому повітрі. На території можна порибалити, або ж посмажити шашлик.

Ціни: ціни на двомісний номер стартують від 600 грн

Адреса: м.Сколе, вул. Князя Святослава, 37а

Готель "Villa Provans"

Мініготель розташований у курортній зоні в селі Татарів на березі гірської річки Прут. Розташований готель на відстані 13 км від Буковелю та на відстані 15 км від туристичного міста Яремче.



Готель Villa Provans у Татарові

Номерний фонд складається з 10 номерів категорій "Стандарт", "Напівлюкс" та "Апартамент двокімнатний". У номерах є зручне двоспальне ліжко, ванна кімната, телевізор та панорамний вид з вікна на мальовничі Карпати. Басейн на території готелю з підігрівом

Ціни: номери можна бронювати мінімум на 3 ночі, стандартний номер обійдеться у понад 2 тисячі грн

Адреса: с. Татарів, вул. Тараса Шевченка, район Заріка

Готель "Захар Беркут"

Готель "Захар Беркут" пропонує гостям насолодитися відпочинком в Карпатах. Готель підійде і для активного відпочинку, і для сімейного відпочинку з дітьми, адже тут є дитячі ліжка, ігрова кімната, а на території є дитячий майданчик.



Готель "Захар Беркут" у Волосянці / Готель "Захар Беркут"

Гості можуть зіграти у настільний теніс, настільний футбол, за додаткову плату гостям пропонують зіграти у більярд. Басейн на території готелю з підігрівом.

Ціни: в розпал літнього сезону номери стартують від 1320 грн.

Адреса: с. Волосянка, вул. Б. Хмельницького, 1