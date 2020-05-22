Як Тіна Кароль виглядає у буденному житті: фото зірки з Карпат

Всі прихильники звикли бачити співачку Тіну Кароль у вишуканих сукнях та з бездоганним макіяжем. Однак у буденному житті зірка надає перевагу кросівкам та зручним костюмам. Це доводять нові фото артистки, зроблені днями у Карпатах.

Де б Тіна Кароль не з'являлась, всюди на неї чекає зустріч з відданими прихильниками. Тисячі меломанів залюбки стежать за творчістю та приватним життям співачки і не упускають нагоди зустрітись з нею. Тому й фото ділової поїздки до Карпат одразу ж опублікували на інстаграм-сторінці фан-групи.

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Одна з прихильниць зробила знімки з кумиркою у селищі Верховина, що на Івано-Франківщині. На фото видно, що Тіна Кароль позує в улюблених кросівках, світлому костюмі та вовняному теплому кожушку. Артистка відмовилась від макіяжу та постала перед камерою із зібраним у пучок волоссям. Для фото Тіна Кароль зняла захисну маску та із задоволенням усміхалась у камеру.



Тіна Кароль без макіяжу / Instagram / @tinakarol_fantina

Такий буденний образ викликав захват у її прихильників. У мережі вони засипали Тіну Кароль компліментами, відзначивши її природну красу. "Така природна, мила, без зайвого гриму", "Красуня", "Люблю такі фото зірок. Вони на них справжні, без масок. І ця іскра в очах у Тіни – щось особливе", – написали під фото артистки.

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Тіна Кароль у Карпатах / Instagram / @tinakarol_fantina

Як Тіна Кароль виглядає на публіці

Не дивно, що такий образ кардинально відрізняється від екранного. На зйомки шоу чи виступи Тіна Кароль змінює кросівки на дизайнерські сукні з пікантними акцентами. Однією з улюблених марок артистки є David Koma. Елітні вбрання від дизайнера Тіна Кароль неодноразово демонструвала на зйомках "Голос країни" і "Танці з зірками-2019". Образи вона завжди доповнює витонченими босоніжками на підборах або туфлями-човниками.

Щодо макіяжу, то зазвичай співачка обирає make-up з акцентом на червоні губи. Очі Тіна Кароль полюбляє підводити тінями пастельних тонів.