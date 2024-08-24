Сьогодні, через понад три десятиліття після цих важливих подій, українці продовжують боротися за свою незалежність, зберігаючи свою гідність і національну ідентичність. Цей день нагадує про глибокий історичний контекст та сучасні виклики, з якими стикається країна, підтверджуючи незламний дух та прагнення українського народу до свободи.

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Історія Дня Незалежності України

День Незалежності України святкується 24 серпня і є важливим державним святом, яке відзначає проголошення незалежності України від Радянського Союзу.

Вперше цей день відзначили 16 липня 1991 року, як пам’ять про прийняття Верховною Радою УРСР "Декларації про державний суверенітет України" 16 липня 1990 року. Ця декларація стала важливим кроком у напрямку незалежності України. Того ж дня була прийнята постанова "Про День проголошення незалежності України", яка закріпила 16 липня як державне свято, зазначаючи:

Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє: Вважати день 16 липня Днем проголошення незалежності України та щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України.

18 червня 1991 року були внесені зміни до статті 73 Кодексу законів про працю Української РСР, і 16 липня був офіційно включений до переліку святкових днів як "День незалежності України".

Однак 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила "Акт проголошення незалежності України!, який 1 грудня 1991 року був підтверджений на Всеукраїнському референдумі. У зв'язку з цим виникла потреба змінити дату святкування Дня незалежності.

20 лютого 1992 року Верховна Рада України ухвалила постанову "Про День незалежності України", у якій зазначалося, що, зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, Верховна Рада України постановляє:

1. Вважати день 24 серпня Днем незалежності України та щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України.

2. Постанову Верховної Ради Української РСР "Про День проголошення незалежності України" від 16 липня 1990 року вважати такою, що втратила чинність.

Ця визначна дата навіки ввійшла в історію молодої держави, закріпивши вікові прагнення українського народу до національного відродження та свободи. Протягом років незалежності Україна продемонструвала світу свою здатність утверджувати демократичні цінності, захищати свободу і будувати міцну суверенну державу.