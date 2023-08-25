Мова про 12-річну Ксенію Вербицьку. Про її стан розповіла жителька Чернігова, яка на момент атаки опинилась поруч і бачила перші хвилини після поранення Анна Загреба в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Вона розповіла, що підтримує зв'язок із потерпілою.

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Оксану прооперували в Києві, в Охматдиті. Наразі лікарі інтенсивно борються за її руку та ногу, щоб вони функціонували. Щоб дівчинка могла ходити,

– розповіла жінка.

Анна також пригадала перші хвилини після атаки. Виявилось, що першу домедичну допомогу надав потерпілій працівник одного із закладів, який розташований поруч. Чоловік наклав турнікет на ногу дівчинки, тоді підбіг ще один очевидець атаки, який наклав турнікет ще і на руку, в якій був уламок. Тоді поранену Оксану відвезли в лікарню.

Що відомо про потерпілу