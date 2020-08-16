Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що протестувальники хочуть влаштувати живий ланцюг з Києва до Вільнюса через територію Білорусі. Диктатор вбачає в цьому "закордонне втручання", а тому дав доручення розібратися з цим Міністерству оборони.

Ми бачимо не тільки заяву цих держав, які перебувають на заході від нас, бачимо не тільки їхні пропозиції, заявив Лукашенко на нараді в центрі стратегічного керування. Про це пише видання "БелТА".

Важливо Лукашенко перекидає десант на західні кордони

Цікава з'явилася інформація сьогодні до ранку про те, що вони хочуть збудувати ланцюг від Вільнюса до Києва. Тобто ланцюг небайдужих. Мало на проспекті в Мінську небайдужих з квіточками й у ланцюгах,

– розповів білоруський диктатор.

За його словами, до такого ланцюга хочуть залучити близько 300 тисяч людей. Відтак він доручив Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ і прокурору "категорично не допустити цього".

Президент Білорусі заявив, що схожа спроба вже була під час розпаду Радянського Союзу. Мовляв, тоді хотіли створити "санітарну зону" з Білорусі, України й балтійських країн, які б відділяли Росію від Заходу.

"Усе б нічого, але ми не хочемо когось "санітарити", бути санітарним кордоном. Ми розуміємо, до чого це може привести. Тому з Путіним ми домовилися про те, що ми будемо тут діяти у взаємодії", – заявив Олександр Лукашенко.

Київ – Мінськ – Вільнюс (понад 700 кілометрів): карта

Протести в Білорусі: коротко