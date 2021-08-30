Били й силоміць утримували: у Львові судитимуть працівників реабілітаційних центрів

Зловмисників затримали ще 24 березня. Їм загрожує до 12 років у в'язниці.
До теми Біля Львова в "реабілітаційному центрі" примусово утримували людей: фото
Зловмисники силоміць утримували десятки пацієнтів
- Учасники злочинної групи організували "реабілітаційні центри" у Львівській та Івано-Франківській областях.
- Там вони незаконно утримували кілька десятків пацієнтів з алкогольною та наркотичною залежністю.
- Оскільки деякі з них не бажали добровільно "лікуватися", зловмисники силоміць змушували їх працювати та всіляко карали.
- Вони застосовували психологічне та фізичне насильство за будь-які порушення так званих "правил перебування у центрі".
- Окрім цього, деяких "пацієнтів" помістили у заклади примусово – їх привезли туди силоміць.
- Родичі щомісячно платили від 8 до 12 тисяч гривень за їхнє "лікування".
- У "пацієнтів" вилучали мобільні телефони, а за спроби самовільно залишити передбачались покарання.
Зловмисники незаконно утримували десятки людей / Фото поліції Львівщини
Невдовзі зловмисників судитимуть
Правоохоронці 24 березня затримали зловмисників. Слідчі відкрили кримінальні провадження за 2 статтями Кримінального кодексу:
- Незаконне позбавлення волі або викрадення людини;
- Створення та керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.
Правоохоронці вже завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт щодо 10 підозрюваних, жителів різних регіонів України, скерували на розгляд суду. Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченим, – до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
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Поліція затримала працівників "реабілітаційних центрів" / Фото поліції Львівщини
Зловмисникам загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини