Злоумышленников задержали еще 24 марта. Им грозит до 12 лет в тюрьме.
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Злоумышленники силой удерживали десятки пациентов
- Участники преступной группы организовали "реабилитационные центры" во Львовской и Ивано-Франковской областях.
- Там они незаконно удерживали несколько десятков пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью.
- Поскольку некоторые из них не желали добровольно "лечиться", злоумышленники силой заставляли их работать и всячески наказывали.
- Они применяли психологическое и физическое насилие за любые нарушения так называемых "правил пребывания в центре".
- Кроме этого, некоторых "пациентов" поместили в заведения принудительно – их привезли туда силой.
- Родственники ежемесячно платили от 8 до 12 тысяч гривен за их "лечение".
- У "пациентов" изымали мобильные телефоны, а за попытки самовольно оставить предусматривались наказания.
Злоумышленники незаконно удерживали десятки людей / Фото полиции Львовщины
Вскоре злоумышленников будут судить
Правоохранители 24 марта задержали злоумышленников. Следователи открыли уголовные производства по 2 статьям Уголовного кодекса:
- Незаконное лишение свободы или похищение человека;
- Создание и руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней.
Правоохранители уже завершили проводить досудебное расследование. Обвинительный акт в отношении 10 подозреваемых, жителей разных регионов Украины, направили на рассмотрение суда. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемым, – до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.
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Полиция задержала работников "реабилитационных центров" / Фото полиции Львовщины
Злоумышленникам грозит тюрьма / Фото полиции Львовщины