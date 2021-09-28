За словами лікарів хвороба у дівчинки починалася досить банально – з кашлю, нежитю тощо. Батьки думали, що це звичайна застуда, однак вже через 3 дні симптоми почали дуже стрімко наростати.

До теми У Львові рятують 5-річну дівчинку з COVID-19, у якої вражені 80% легенів

Дівчинку вже перевели з реанімації

У Львівську обласну дитячу клінічну лікарню "Охматдит" нещодавно потрапила 5-річна дівчинка. Лікарі діагностували у неї двобічну полісегментарну пневмонію, яку викликав SARS-CoV-2. Також у неї був сепсис, респіраторний дистрес-синдром III ступеня та дихальна, серцево-судинна і поліорганна недостатності.

Маленька пацієнтка перебувала в реанімації у вкрай важкому стані. Коронавірус уразив легені дівчинки на 80%. Дихати їй допомагав апарат ШВЛ. Мультидисциплінарна команда медзакладу робила все можливе для порятунку маленької пацієнтки. Дитину навіть планували під'єднати до апарату ЕКМО, який підтримує діяльність серця та легень.

Врешті 28 вересня в "Охматдиті" повідомили, що стан дівчинки покращився, тож її перевели з реанімації.

Наша малеча з важкою ковідною пневмонією – уже у відділенні! Сьогодні її перевели з реанімації у звичайну палату,

– зазначили у медзакладі.

Далі дівчинка буде одужувати під наглядом педіатрів. На щастя, реанімація та інтенсивна терапія їй вже не потрібні.

Зверніть увагу! У травні в "Охматдиті" врятували життя новонародженої, у якої діагностували коронавірус. Дівчинка перебувала у вкрай важкому стані, адже окрім COVID-19 у неї був бактеріальний сепсис.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу