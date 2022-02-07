Під час судового засідання чоловік частково визнав свою провину. За словами підсудного, він хотів провчити хлопця.

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Син відмовився йти до церкви

У матеріалах цієї справи мовиться, що Герасимів вчинив психологічне та фізичне насилля щодо свого сина. Під час засідання чоловік розповів, що вранці 9 січня він збирався разом з ним та дружиною піти до церкви.

Коли батько зайшов до кімнати хлопця, той повідомив, що не збирається нікуди йти. Після цього, за словами підсудного, він забрав в сина телефон. Тоді хлопець почав лаятися. Герасимів вдарив його долонею по обличчю та "взяв ремінь з метою провчити".

Після цього син відчинив вікно та виліз на підвіконня, та в цей час до кімнати зайшла дружина, він (Ігор Герасимів – 24 канал) вийшов із кімнати та пішов до церкви. В сторону дружини він не виражався нецензурною лайкою, оскільки остання в цей час перебувала у ванній кімнаті,

– мовиться у постанові суду.

Суддя Жидачівського райсуду Святослав Сливка, визнав чоловіка винним у вчинені сімейного насильства щодо сина. Його оштрафували на 170 гривень. Також Герасимів повинен сплатити 496 гривень судового збору.

Водночас суд не отримав достатньо доказів, що чоловік здійснював насилля щодо своєї дружини. За українським законодавством, цю постанову суду протягом 10 днів ще можна оскаржити в апеляції.

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