Цьогорічну акцію присвятили Вікторії Полюзі, у якої діагностували СМА. Дівчинка потребує найдорожчого у світі уколу вартістю 2 мільйони доларів.

До теми Ціна життя – 2 мільйони доларів, – дівчинка потребує найдорожчого у світі уколу, щоб вижити

Львів'ян закликають не купувати квіти на День знань

Благодійний фонд "Із янголом на плечі" організовує акцію "Квіти зів'януть, а життя розквітне!". У її межах батьків школярів та дошкільнят закликають утриматись від придбання квітів вчителям до Дня знань. Натомість гроші пропонують скерувати хворим діткам, які найбільше їх потребують.

Цього року акція присвячена маленькій львів'янці Вікторії Полюзі! У дівчинки важка генетична хвороба – спінальна м'язова атрофія (СМА),

– розповів директор фонду Юрій Федечко.

Через хворобу тіло дівчинки слабшає з кожним днем, а з часом воно стане повністю нерухомим. Діти із СМА втрачають навіть здатність ковтати та дихати.

"На щастя, від СМА є ліки, найдорожчі у світі ліки Zolgensma вартістю 55 мільйонів гривень. На сьогодні, завдяки багатьом небайдужим людям, вдалось зібрати 26% від необхідної суми – понад 14 мільйонів гривень", – додав Федечко.

Однак укол маленькій львів'янці слід зробити до її 2-річчя. Тож часу залишилося обмаль. Благодійники просять усіх небайдужих доєднатись до акції та замість придбання квітів на День знань передати гроші батькам Вікторії. У коментарях до платежу слід вказати назву класу і школи.

"Квіти постоять лиш тиждень, а життя дитини має тривати довго! І нехай добрий намір переможе", – підсумував Федечко.



Львів'ян закликають допомогти Вікторії Полюзі / Фото Юрія Федечка

Зауважте Має опікуватись держава: Садовий закликав Зеленського прийняти програму лікування дітей зі СМА

Коротко про хворобу Вікторії Полюги