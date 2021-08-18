Нынешнюю акцию посвятили Виктории Полюге, у которой диагностировали СМА. Девочка нуждается в самом дорогом в мире уколе стоимостью 2 миллиона долларов.

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Львовян призывают не покупать цветы на День знаний

Благотворительный фонд "С ангелом на плече" организует акцию "Цветы завянут, а жизнь расцветет!". В ее рамках родителей школьников и дошкольников призывают воздержаться от покупки цветов учителям ко Дню знаний. Зато деньги предлагают направить больным детям, которые больше всего в них нуждаются.

В этом году акция посвящена маленькой львовянке Виктории Полюге! У девочки тяжелая генетическая болезнь – спинальная мышечная атрофия (СМА),

– рассказал директор фонда Юрий Федечко.

Из-за болезни тело девочки ослабевает с каждым днем, а со временем оно станет полностью неподвижным. Дети с СМА теряют даже способность глотать и дышать.

"К счастью, от СМА есть лекарство, самое дорогое в мире лекарства Zolgensma стоимостью 55 миллионов гривен. На сегодня, благодаря многим неравнодушным людям, удалось собрать 26% от необходимой суммы – более 14 миллионов гривен", – добавил Федечко.

Однако укол маленькой львовянке следует сделать до ее 2-летия. Поэтому времени осталось мало. Благотворители просят всех неравнодушных присоединиться к акции, и вместо приобретения цветов на День знаний передать деньги родителям Виктории. В комментариях к платежу следует указать название класса и школы.

"Цветы постоят лишь неделю, а жизнь ребенка должна длиться долго! И пусть доброе намерение победит", – подытожил Федечко.



Львовян призывают помочь Виктории Полюге / Фото Юрия Федечко

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