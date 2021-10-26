До лікарні прибули також рятувальники, оскільки рука надто сильно застрягла в м'ясорубці. Нещасний випадок трапився близько 19:00 25 жовтня.

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Поклала руку у ввімкнену м'ясорубку

Дитина допомагала мамі на кухні, але раптово запхала руку в електром'ясорубку, яка була ввімкнена. 2-річну дівчинку відвезли до 8-ої міської клінічної лікарні Львова.

В операційній, окрім лікарів, працювали ще й рятувальники. Вони спеціальним інструментом роздушили метал і зняли м'ясорубку з руки дитини. Лише після цього лікарі змогли розпочати операцію. Медикам довелося ампутувати дівчинці три пальці.

На жаль, дівчинці вдалося врятувати тільки перший та п'ятий палець лівої руки. Інші були вже переламані та обезкровлені, їх не вдалося врятувати,

– розповів лікар-хірург 8-ої лікарні Роман Чепіль.

Операція тривала 45 хвилин. Зараз дівчинка перебуває у лікарні, їй роблять перев'язки. На дитину чекає тривале відновлення.

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