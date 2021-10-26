В больницу прибыли также спасатели, потому что рука слишком сильно застряла в мясорубке. Несчастный случай произошел около 19:00 25 октября.

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Положила руку во включенную мясорубку

Ребенок помогал маме на кухне, но внезапно запихнул руку во включенную электромясорубку. 2-летнюю девочку отвезли в 8-ю городскую клиническую больницу Львова.

В операционной кроме врачей работали еще и спасатели. Они специальным инструментом раздавили металл и сняли мясорубку с руки ребенка. Только после этого врачи смогли начать операцию. Врачам пришлось ампутировать девочке три пальца.

К сожалению, девочке удалось спасти только первый и пятый палец левой руки. Другие были уже сломаны и обескровлены, их не удалось спасти,

– рассказал врач-хирург 8-й больницы Роман Чепиль.

Операция продолжалась 45 минут. Сейчас девочка находится в больнице, ей делают перевязку. Ребенка ждет длительное восстановление.

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