Патрульні розшукали львів'янина за скриншотом з відео. Його відвезли до лікарні.

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Хлопець прощався з друзями у прямому ефірі

Приблизно о 4:00 правоохоронцям зателефонувала дівчина і розповіла, що її знайомий веде пряму трансляцію в соцмережі та прощається зі всіма. Львів'янин наголошував, що не хоче жити, та відмовлявся казати, де він перебуває. Дівчина надіслала правоохоронцям скриншот з його відео.

Заступник командира роти 2 батальйону Олександр Савицький та його напарник Віктор Жовтанецький упізнали парк, де повинен був перебувати львів'янин. До пошуків долучились й інші екіпажі та інспектори роти тактико-оперативного реагування.

Дивіться відео, як патрульні допомогли львів'янину:

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Патрульні допомогли хлопцеві

Патрульні дісталися до місця онлайн-трансляції, однак хлопця вже там не було. Оглянувши прилеглі території, вони знайшли 21-річного львів'янина на вулиці Стуса. У юнака була поранена рука, яку він хотів приховати від правоохоронців.

Поліцейські одразу ж надали йому домедичну допомогу та викликали швидку. Хлопець пояснив, що зіштовхнувся з труднощами, які не може самотужки подолати. Він був вдячний, що патрульні таки його знайшли. Юнака госпіталізували до медзакладу. Наразі його життю нічого не загрожує.