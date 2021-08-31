Готовую продукцию будут экспортировать в Германию. К производству привлечены 40 – 100 работников.

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Датчане инвестируют в производство биотуалетов и мусорных баков

В Городке состоялась встреча с участием руководителей Scanvogn A/S Андерсом Хорнебо, ООО "Он Сайт Компани ЮЭЙ" Андреем Сеником и ООО "Тектум-Строй" Владимиром Калапузяком. Во время нее председатель Городецкой общины Владимир Ременяк задекларировал готовность сотрудничать и содействовать инвесторам в прохождении разрешительных процедур. По его словам, Городоцкая община расположена территориально выгодно и динамично развивается. Кроме этого, здесь живут квалифицированные работники.

Мы заинтересованы в развитии территорий, поэтому приглашаем инвесторов к слаженному диалогу и сотрудничеству,

– отметил Ременяк.

По словам Хорнебо, производство планируют начать в ноябре 2021 года. Биотуалеты и санитарные контейнеры будут экспортировать в Германию. К производству привлекут от 40 до 100 работников.

Датчане инвестируют в производство в Городке / Фото Городецкой территориальной общины

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Объем инвестиций не разглашают

Руководитель отдела экономического развития, инвестиций и МТД Городецкого горсовета Ирина Точеная в комментарии ZAXID.NET рассказала, что производство будут осуществлять на базе новых производственно-складских помещений ЧП "Тектум-Буд", что на улице Львовской при въезде в Городок.

"Сейчас продолжается получение разрешительных документов. Производство будет безопасным для внешней среды", – отметила Точеная.

Пока неизвестно, сколько именно компания инвестирует в производство биотуалетов и санитарных контейнеров в Городке. Этой информации пока не разглашают.

По данным YouControl, ООО "Он Сайт Компани ЮЭЙ" зарегистрировали 3 месяца назад в Городке. Основной вид деятельности – производство кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Основателем фирмы является датская компания Scanvogn A/S, а конечным бенефициарным владельцем – датчанин Андерсен Эльзе.

Обратите внимание! Датскую компанию Scanvogn A / S основали в 1995 году. Она является одним из крупнейших в Европе производителем закрытых прицепов и автокемперов.