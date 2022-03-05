Работает Гуманитарный штаб круглосуточно. Точный адрес – Львов, ул. Коперника, 17, телефон – 098 – 941 – 62 – 36.

Обратите внимание Гуманитарный штаб Киева нуждается в волонтерах на склады с продовольствием

Что следует прежде всего принести в штаб

Пищевые продукты

Детское питание (наибольшая потребность в безглютеновом и для новорожденных)

Крупы (в том числе гречка)

Колбасные изделия

Масло растительное

Мука

Сухие пайки

Твердый сыр

Морковь, свекла

Цитрусовые

Сгущенное молоко

Вода бутылированная (в бутылках по 0,5 литра).

Медицинские средства и лекарства

Жгуты

Кровоостанавливающие

Катетеры

Антибиотики (инъекционные)

Гемостатические губки

Гемостатики в виде кровоостанавливающего бинта, в ампулах и губках (транексамовая кислота в любом виде)

Катетеры внутривенные 18 и 22 размеров

Бактерицидные пластыри

Мешки Амбу

Бандажные аппликаторы

Бинты гипсовые

Антигистаминные препараты (инъекционные)

Стерильные перчатки (размеры M, L)

Шприцы

Системы

Гормоны (инъекционные)

Но-шпа (инъекционная)

Нифуроксазид

Уголь активированный

Перевязочные пакеты (наборы)

Спазмалгон

Таблетки для обеззараживания воды

Растворы

Физраствор

Раствор Рингера

Перевязочные материалы

Марля

Бинты

Обезболивающие

Трамадол

Налбуфин

Кардиогруппы

Антигипертензивные препараты

Каптопресс

Валидол

Нитроглицерин

Шовный материал

Нитки

Иглы (резальные и колющие)

Непродовольственные товары

Средства для бритья

Подгузники

Стиральный порошок

Одноразовая посуда

Бумажные ящики (новые)

"Военные" товары

Термобелье (мужское, женское)

Перчатки тактические и строительные

Кариматы

Спальные мешки

Павербанки

Батарейки

Рации (средства связи)

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Как во Львове работает главный Гуманитарный штаб / Фото 24 канала

Как лучше собрать продукты и вещи

1. Лучше закрутки в стеклянной таре не нести, потому что при транспортировке может разбиться.

2. Говядину тушеную, рыбные консервы, паштеты желательно передавать в банках с кольцом, чтобы можно было как можно скорее открыть. Ведь специального ножа или ключа может не быть под руками.

3. Зубные пасты, шампуни, гели, пену для бритья старайтесь покупать в маленьком объеме, потому что это индивидуальные средства. Лучше меньше по объему, но больше по количеству.

4. Не покупайте горох, пшеницу и перловую крупу – они очень долго варятся и на это нет времени. Гречка, рис, овсянка варятся вдвое меньше, поэтому следует покупать именно их. В целом покупайте каши, которые быстро варятся (в частности, спрос имеет и "Мивина").

5. Не покупайте кофе в зернах и молотый, потому что кофеварок на фронте нет, как и нет времени их заправлять, если где-то есть. Кофе должен быть растворим, чай – в пакетиках, можно капучино, 3 в 1.

6. Не покупайте печенье, расфасованное в пластиковые коробки, они занимают много места. Поэтому лучше в пачках.

7. Нужны сигареты и зажигалки с кнопкой (военные говорят, что такие – более надежные).

8. Просят шоколад в батончиках – их удобно класть в карман. А также энергетики.

9. Просят конфеты, которые можно сосать.

10. Если приобретаете медикаменты, то сразу говорите аптекарям, что это лекарство для военных, чтобы они их сразу скомпоновали в один упакованный пакет: вата, бинт, шприцы 1,2,5,10, жаропонижающие, обезболивающие, кровоостанавливающие, от давления.

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