В момент рождения мальчики Матвей и Максим весили только 950 и 1100 граммов. Подробнее о непростом пути выхаживания рассказали в этом центре.

Заметьте В Днепре женщина вынашивает 15 ребенка: что известно об этой героине

Роженицу привезла скорая помощь в отделение патологии беременности. Безводный период первого ребенка в целом составил 22 дня. На 27 – 28 неделе беременности успешно провели кесарево сечение. Следует заметить, что операцию проводила заведующий родильным отделением Игорь Ковальчук.

После этого детей немедленно перевели в отделение анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных. Там малышами уже занималась заведующая этого отделения Вероника Колдра.

Один из мальчиков, которого спасали / Фото Львовского областного перинатального центра

Отправились домой большими в 2 раза

Когда состояние более или менее стабилизировалось мальчиков направили в отделение постинтенсивного ухода новорожденных и выхаживания недоношенных детей. Там за их выхаживанием следили все работники и заведующая отделением Наталья Кунта.

Благодаря большому количеству усилий родителей и персонала Центра, малыши 15 февраля отправились домой. На момент выписки их вес уже составлял 2270 и 2740 граммов.

Также на 2 этапе выхаживания крайне помогли детям врачи неонатологи – Светлана Процик и Наталья Ваславик.

Читайте полный текст сообщения со страницы Львовского областного клинического перинатального центра:

Сегодня у нас приятное событие – выписку Матвея и Максима, которые находились во Львовском областном клиническом перинатальном центре 85 суток.

Пациентку Т. привезла скорая помощь. Сначала госпитализация в отделение патологии беременности.

Безводный период первого ребенка составил 22 дня. На 27-28 неделе беременности проведено ургентное кесарево сечение заведующим родильным отделением Игорь Ковальчук.

Вес при рождении мальчиков 950 и 1100 граммов.

Дети прошли непростой путь от отделения анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных (заведующая Вероника Колдра) до отделения постинтенсивного ухода новорожденных и выхаживания недоношенных детей (заведующая Наталья Кунта). Много усилий со стороны родителей и персонала и вот здоровые и счастливые братики выписываются домой. Вес на момент выписки 2270 и 2740 грамма.

Врачи неонатологи 2 этапа выхаживания:

Светлана Процик

Наталья Ваславик

Ежедневно делаем перинатальный мир лучше!