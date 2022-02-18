Ця трагедія сталася ще 4 роки тому під час рейду поліції на ігровий заклад. Хлопець проковтнув пакетик із наркотиками та помер від удушення.

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Подавали дві апеляції

На перший вирок подали апеляції не лише підсудні, а й родичі загиблого. Сторона потерпілих хотіла жорсткішого покарання підозрюваним. А ось захисники поліцейських просили скасувати вирок суду, а справу закрити за відсутністю складу злочину.

Апеляційний суд таки скасував вирок суду першої інстанції, яким службовців засудили до ув'язнення. Також закрили кримінальне провадження, як цього й хотіли патрульні. Вирок винесли судді Галина Бершадська, Богдан Гірський і Марія Хома.



На засідання прийшли колеги підсудних / Фото Олексія Білошицького

Назвали "замовним" перше рішення суду

Один із захисників назвав вирок "незаконним, свавільним і замовним". На його думку, таке рішення "прямо суперечить доказам” та враховує докази, які сфальсифіковані.

Також адвокати апелювали до того, що суд першої інстанції не розмежував дії обвинувачених. Тобто у вироку не визначили роль кожного у тому, що сталося, а узагальнили їхні дії. Саме через це у всіх була однакова міра покарання.

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Головне про загибель юнака

Правоохоронці 9 лютого 2018 року вирішили перевірити відвідувачів салону гральних автоматів на вулиці Куліша у Львові. Під час поверхневого огляду в кишені 22-річного хлопця знайшли згорток із невідомою речовиною.

Юнак різко розвернувся та намагався втікати. Його спіймали, проте під час затримання він проковтнув поліетиленовий пакетик з наркотиками.

Патрульні намагались змусити юнака виплюнути пакет, але він тоді вже знепритомнів. Йому надали домедичну допомогу, та це вже було безрезультатно.

Не мали підстав для обшуку

Експертиза встановила, що загиблий проковтнув пакет з 2 грамами канабісу. Синтетичний полімер повністю перекрив дихальні шляхи юнака, тому він помер від асфікції.

Після цього 6 патрульних звинуватили у перевищенні службових повноважень. У серпні 2021 року оприлюднили дані вироку суду, в яких мовилося, що поліцейські не мали підстав обшукувати заклад. Їм не надходило жодних викликів про порушення.

Коментар рідних Суд оприлюднив деталі вироку 6 патрульним через смерть 22-річного львів'янина

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