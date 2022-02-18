Эта трагедия произошла еще 4 года назад во время рейда полиции в игровое заведение. Парень проглотил пакетик с наркотиками и умер от удушения.

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Подавали две апелляции

На первый приговор подали апелляции не только подсудимые, но родственники погибшего. Сторона потерпевших хотела более жесткого наказания подозреваемым. А вот защитники полицейских просили отменить приговор суда, а дело закрыть за неимением состава преступления.

Апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции, которым служащих приговорили к заключению. Также закрыли уголовное производство, как этого хотели и патрульные. Приговор вынесли судьи Галина Бершадская, Богдан Гирский и Мария Хома.

На заседание пришли коллеги подсудимых / Фото Алексея Билошицкого

Назвали "заказным" первое решение суда

Один из защитников назвал приговор "незаконным, произвольным и заказным". По его мнению, такое решение "прямо противоречит доказательствам" и учитывает сфальсифицированные доказательства.

Также адвокаты апеллировали к тому, что суд первой инстанции не разграничивал действия обвиняемых. То есть в приговоре не определили роль каждого в произошедшем, а обобщили их действия. Именно поэтому у всех была одинаковая мера наказания.

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Главное о гибели юноши

Правоохранители 9 февраля 2018 года решили проверить посетителей салона игровых автоматов на улице Кулиша во Львове. Во время поверхностного осмотра в кармане 22-летнего парня нашли сверток с неизвестным веществом.

Юноша резко развернулся и пытался сбежать. Его поймали, однако при задержании он проглотил полиэтиленовый пакетик с наркотиками.

Патрульные пытались заставить юношу выплюнуть пакет, но он тогда уже потерял сознание. Ему оказали медицинскую помощь, но это уже было безрезультатно.

Не имели оснований для обыска

Экспертиза установила, что погибший проглотил пакет с 2 граммами каннабиса. Синтетический полимер полностью перекрыл дыхательные пути юноши, поэтому он умер от асфикции.

После этого 6 патрульных обвинили в превышении служебных полномочий. В августе 2021 года обнародовали данные приговора суда, в которых говорилось, что у патрульных не было оснований обыскивать заведение. Им не поступало никаких вызовов о нарушении.

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